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В одесском порту в контейнере с бананами обнаружили более 250 кг кокаина Наркотики стоимостью $51 млн планировали переправить в страны Европы. В одесском порту обнаружили более 250 кг кокаина Фото: ssu.gov.ua В Одесской области правоохранители разоблачили и ликвидировали морской канал контрабанды наркотиков из Южной Америки. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности. "Во время проведения углубленного досмотра груза в контейнере с фруктами были обнаружены пакеты с порошком белого цвета. Проведенный экспресс-анализ показал, что расфасованный порошок является кокаином. Общий вес обнаруженного наркотика составляет 257 килограммов, ориентировочной стоимостью на теневом рынке более 51 млн долларов США . По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы", - говорится в сообщении. На основании полученных материалов СБУ открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия. Фото: ssu.gov.ua Устанавливаются другие лица, возможно причастные к контрабанде наркотиков. Фото: ssu.gov.ua Напомним, ранее Израиль и СБУ провели совместную операцию по ликвидации наркосети.

LB.ua

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