"Дикое поле" и "Брама" – лидеры по количеству номинаций на "Золотую Дзигу"

Церемония награждения состоится 19 апреля.

"Дикое поле" и "Брама" – лидеры по количеству номинаций на "Золотую Дзигу"
Фото: Украинская киноакадемия

Украинская киноакадемия объявила номинантов на "Золотую Дзигу" – национальную кинопремию.

Как сообщает Детектор медиа, лидерами по количеству номинаций стали "Дикое поле" Ярослава Лодыгина и "Брама" Владимира Тихого. У них по 12 номинаций.

В 10 номинациях выдвинули "Когда падают деревья" Марыси Никитюк.

Всего на участие в кинопремии "Золотая Дзига" подали 97 полнометражных и короткометражных фильмов. Премии вручат в 20 номинациях. В этом году две награды будут вручаться впервые – за лучший монтаж и песню.

Третья церемония награждения "Золотая Дзига" состоится 19 апреля.

Полный список номинантов:

Лучший фильм:

  • "Брама" Владимира Тихого;
  • "Горная женщина: на войне" Бенедикта Эрлингссона;
  • "Дикое поле" Ярослава Лодыгина;
  • "Донбасс" Сергея Лозницы;
  • "Когда падают деревья" Марыси Никитюк.

Лучший режиссер (премия им. Юрия Ильенко):

  • Ярослав Лодыгин;
  • Сергей Лозница;
  • Марыся Никитюк;
  • Антонина Ноябрева ("Герой моего времени");
  • Владимир Тихий.

Лучший актер:

  • Евгений Бушмакин ("Герой моего времени");
  • Роман Луцкий ("Секс и ничего личного");
  • Олег Москаленко ("Дикое поле");
  • Ярослав Федорчук ("Брама").

Лучшая актриса:

  • Ирма Витовская ("Брама");
  • Анастасия Пустовит ("Когда падают деревья");
  • Руслана Хазипова ("Дикое поле").

Лучший актер второго плана:

  • Георгий Делиев ("Донбасс");
  • Сергей Притула ("Секс и ничего личного");
  • Владимир Ямненко ("Дикое поле").

Лучшая актриса второго плана:

  • Виталина Библив ("Брама");
  • Олеся Жураковская ("Донбасс");
  • Лариса Руснак ("Январь-март").

Лучший оператор:

  • Юрий Король ("Шляхетні волоцюги");
  • Сергей Михальчук ("Дикое поле");
  • Слава Цветков ("Брама").

Лучший художник-постановщик:

  • Влад Дудко ("Когда падают деревья");
  • Владлен Одуденко ("Дикое поле");
  • Владимир Романов ("Шляхетні волоцюги").

Лучший сценарий:

  • "Брама" – Павел Арье и Владимир Тихий;
  • "Дикое поле" – Ярослав Лодыгин, Сергей Жадан, Наталья Ворожбит;
  • "Донбасс" – Сергей Лозница;
  • "Когда падают деревья" – Марыся Никитюк.

Лучший монтаж:

  • Иван Банников – "Когда падают деревья", "Позывной Бандерас", "Она и война";
  • Андрей Загданский – "Михаил и Даниил";
  • Вадим Ильков – "Папа – мамин брат";
  • Ярослав Попов – "Миф";
  • Александр Черный – "Дикое поле".

Лучший звук:

  • Михаил Закуцкий – "Брама";
  • Артем Мостовой – "Бобот и энергия вселенной", "Предатель";
  • Андрей Рогачев и Борис Петер – "Январь-март";
  • Сергей Степанский – "Дикое поле", "Dzidzio Первый раз";
  • Александр Шатковский – "Когда падают деревья".

Лучшая музыка:

  • Антон Байбаков – "Брама";
  • Никита Моисеев – "Когда падают деревья";
  • Юхим Чупакин – "Дикое поле".

Лучшая песня:

  • "11 дітей з Моршина», Сергей Бабкін («"11 дтей из Моршина");
  • "Кобіти", Ryband ("Шляхетні волоцюги");
  • "Моя любов", Михайло Хома ("Dzidzio Перший раз");
  • "Моя мамонько рідненька", женский хор: Ирина Данилейко, Галина Гочаренко, Сусанна Карпенко ("Горная женщина: на войне");
  • "Не метелиця лугом стелиться", Ирма Витовская ("Брама").

Лучшие костюмы:

  • Олеся Гресь – "Брама", "Секс и ничего личного";
  • Марие Керо – "Шляхетні волоцюги";
  • Константин Кравец – "Когда падают деревья".

Лучший грим:

  • Ольга Аитарния – "Шляхетні волоцюги", "Позивной Бандерас";
  • Катерина Струкова – "Брама";
  • Татьяна Хорошун – "Когда падают деревья".

Лучший короткометражный игровой фильм:

  • "В радости и только в радости" Марины Рощиной;
  • "Штангист" Дмитрия Сухолиткого-Собчука;
  • "Mia Donna" Павла Острикова.

Лучший документальный фильм:

  • "Домашние игры" Алисы Коваленко;
  • "Миф" Леонида Кантера и Ивана Ясния;
  • "Папа – мамин брат" Вадима Илькова;
  • "Явных признаков нет" Алины Горловой.

Лучшая анимация:

  • "Голодный дух" Константина Федорова;
  • "Мимикрия" Фройда М. Вайзера;
  • "Монах" Сашка Даниленко;
  • "Самый темный синий цвет" Оксаны Курмаз;
  • "Как развеселить одиночество" Степана Коваля.

Приз зрительских симпатий:

  • "11 детей из Моршина" Аркадия Непиталюка;
  • "Дикое поле" Ярослава Лодыгина;
  • "Донбасс" Сергея Лозницы;
  • "Позывной Бандерас" Зазы Буадзе;
  • "Приключения S Николая" Семена Горова;
  • "Свингеры" Андрейса Экиса;
  • "Секс и ничего личного" Ольги Ряшиной;
  • "Сотка" Александра Беляка;
  • "Тайный дневник Симона Петлюры" Олеся Янчука;
  • "Dzidzio Первый раз" Михаила Хомы и Тараса Дроня.

"Золотую Дзигу" за вклад в кинематограф получит оператор Юрий Гармаш.


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