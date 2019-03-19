"Дикое поле" и "Брама" – лидеры по количеству номинаций на "Золотую Дзигу"
Церемония награждения состоится 19 апреля.
Украинская киноакадемия объявила номинантов на "Золотую Дзигу" – национальную кинопремию.
Как сообщает Детектор медиа, лидерами по количеству номинаций стали "Дикое поле" Ярослава Лодыгина и "Брама" Владимира Тихого. У них по 12 номинаций.
В 10 номинациях выдвинули "Когда падают деревья" Марыси Никитюк.
Всего на участие в кинопремии "Золотая Дзига" подали 97 полнометражных и короткометражных фильмов. Премии вручат в 20 номинациях. В этом году две награды будут вручаться впервые – за лучший монтаж и песню.
Третья церемония награждения "Золотая Дзига" состоится 19 апреля.
Полный список номинантов:
Лучший фильм:
- "Брама" Владимира Тихого;
- "Горная женщина: на войне" Бенедикта Эрлингссона;
- "Дикое поле" Ярослава Лодыгина;
- "Донбасс" Сергея Лозницы;
- "Когда падают деревья" Марыси Никитюк.
Лучший режиссер (премия им. Юрия Ильенко):
- Ярослав Лодыгин;
- Сергей Лозница;
- Марыся Никитюк;
- Антонина Ноябрева ("Герой моего времени");
- Владимир Тихий.
Лучший актер:
- Евгений Бушмакин ("Герой моего времени");
- Роман Луцкий ("Секс и ничего личного");
- Олег Москаленко ("Дикое поле");
- Ярослав Федорчук ("Брама").
Лучшая актриса:
- Ирма Витовская ("Брама");
- Анастасия Пустовит ("Когда падают деревья");
- Руслана Хазипова ("Дикое поле").
Лучший актер второго плана:
- Георгий Делиев ("Донбасс");
- Сергей Притула ("Секс и ничего личного");
- Владимир Ямненко ("Дикое поле").
Лучшая актриса второго плана:
- Виталина Библив ("Брама");
- Олеся Жураковская ("Донбасс");
- Лариса Руснак ("Январь-март").
Лучший оператор:
- Юрий Король ("Шляхетні волоцюги");
- Сергей Михальчук ("Дикое поле");
- Слава Цветков ("Брама").
Лучший художник-постановщик:
- Влад Дудко ("Когда падают деревья");
- Владлен Одуденко ("Дикое поле");
- Владимир Романов ("Шляхетні волоцюги").
Лучший сценарий:
- "Брама" – Павел Арье и Владимир Тихий;
- "Дикое поле" – Ярослав Лодыгин, Сергей Жадан, Наталья Ворожбит;
- "Донбасс" – Сергей Лозница;
- "Когда падают деревья" – Марыся Никитюк.
Лучший монтаж:
- Иван Банников – "Когда падают деревья", "Позывной Бандерас", "Она и война";
- Андрей Загданский – "Михаил и Даниил";
- Вадим Ильков – "Папа – мамин брат";
- Ярослав Попов – "Миф";
- Александр Черный – "Дикое поле".
Лучший звук:
- Михаил Закуцкий – "Брама";
- Артем Мостовой – "Бобот и энергия вселенной", "Предатель";
- Андрей Рогачев и Борис Петер – "Январь-март";
- Сергей Степанский – "Дикое поле", "Dzidzio Первый раз";
- Александр Шатковский – "Когда падают деревья".
Лучшая музыка:
- Антон Байбаков – "Брама";
- Никита Моисеев – "Когда падают деревья";
- Юхим Чупакин – "Дикое поле".
Лучшая песня:
- "11 дітей з Моршина», Сергей Бабкін («"11 дтей из Моршина");
- "Кобіти", Ryband ("Шляхетні волоцюги");
- "Моя любов", Михайло Хома ("Dzidzio Перший раз");
- "Моя мамонько рідненька", женский хор: Ирина Данилейко, Галина Гочаренко, Сусанна Карпенко ("Горная женщина: на войне");
- "Не метелиця лугом стелиться", Ирма Витовская ("Брама").
Лучшие костюмы:
- Олеся Гресь – "Брама", "Секс и ничего личного";
- Марие Керо – "Шляхетні волоцюги";
- Константин Кравец – "Когда падают деревья".
Лучший грим:
- Ольга Аитарния – "Шляхетні волоцюги", "Позивной Бандерас";
- Катерина Струкова – "Брама";
- Татьяна Хорошун – "Когда падают деревья".
Лучший короткометражный игровой фильм:
- "В радости и только в радости" Марины Рощиной;
- "Штангист" Дмитрия Сухолиткого-Собчука;
- "Mia Donna" Павла Острикова.
Лучший документальный фильм:
- "Домашние игры" Алисы Коваленко;
- "Миф" Леонида Кантера и Ивана Ясния;
- "Папа – мамин брат" Вадима Илькова;
- "Явных признаков нет" Алины Горловой.
Лучшая анимация:
- "Голодный дух" Константина Федорова;
- "Мимикрия" Фройда М. Вайзера;
- "Монах" Сашка Даниленко;
- "Самый темный синий цвет" Оксаны Курмаз;
- "Как развеселить одиночество" Степана Коваля.
Приз зрительских симпатий:
- "11 детей из Моршина" Аркадия Непиталюка;
- "Дикое поле" Ярослава Лодыгина;
- "Донбасс" Сергея Лозницы;
- "Позывной Бандерас" Зазы Буадзе;
- "Приключения S Николая" Семена Горова;
- "Свингеры" Андрейса Экиса;
- "Секс и ничего личного" Ольги Ряшиной;
- "Сотка" Александра Беляка;
- "Тайный дневник Симона Петлюры" Олеся Янчука;
- "Dzidzio Первый раз" Михаила Хомы и Тараса Дроня.
"Золотую Дзигу" за вклад в кинематограф получит оператор Юрий Гармаш.
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