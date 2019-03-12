Вышел тизер сериала "Чернобыль" американского телеканала HBO
Мини-сериал стартует 6 мая 2019 года.
Телеканал HBO опубликовал тизер мини-сериала "Чернобыль".
Как сообщает Bird in Flight, сериал состоит из пяти эпизодов и посвящен трагическим событиям на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
В ролике показаны кадры из сериала, в том числе ликвидация пожара на ЧАЭС.
Актер Джаред Харрис ("Террор", "Безумцы") сыграл в фильме советского химика Валерия Легасова, которому было поручено расследовать причины катастрофы сразу после аварии. В "Чернобыле" также снялись Стеллан Скарсгорд и Эмили Уотсон.
Все пять серий были сняты шведским режиссером Юханом Ренком, который до этого работал над сериалом Netflix "Родословная".
Съемки проходили, главным образом, в Литве, но несколько сцен сняли в Украине.
Премьера "Чернобыля" назначена на 6 мая.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
12.03.2019 14:56
12.03.2019 15:02