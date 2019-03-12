Вышел тизер сериала "Чернобыль" американского телеканала HBO

Мини-сериал стартует 6 мая 2019 года.

Телеканал HBO опубликовал тизер мини-сериала "Чернобыль".

Как сообщает Bird in Flight, сериал состоит из пяти эпизодов и посвящен трагическим событиям на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

В ролике показаны кадры из сериала, в том числе ликвидация пожара на ЧАЭС.

Актер Джаред Харрис ("Террор", "Безумцы") сыграл в фильме советского химика Валерия Легасова, которому было поручено расследовать причины катастрофы сразу после аварии. В "Чернобыле" также снялись Стеллан Скарсгорд и Эмили Уотсон.

Все пять серий были сняты шведским режиссером Юханом Ренком, который до этого работал над сериалом Netflix "Родословная".

Съемки проходили, главным образом, в Литве, но несколько сцен сняли в Украине.

Премьера "Чернобыля" назначена на 6 мая.


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