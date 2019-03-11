В Чорткове сильный ветр сорвал крышу со здания отеля
В результате происшествия никто не пострадал.
В городе Чортков сильный ветер сорвал около 500 кв. м кровли со здания отеля.
Об этом сообщает управление ГосЧС Тернопольской области в Фейсбуке.
"Сегодня в 8:40 в городе Чортков по улице Шевченко сорвало кровлю из здания отеля. Ориентировочная площадь кровли 500 кв.м. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает пожарно-спасательные подразделения и комиссия городского совета.
По информации ГосЧС, в западных областях Украины в данный момент наблюдаются потенциально опасные погодные условия в виде сильного ветра.
"Такая ситуация опасна тем, что едва ли не каждое дерево, элемент конструкций здания или билборда может стать потенциальным убийцей, или тяжело травмировать тех, кто находится рядом", - отмечается в сообщении.
Напомним, в понедельник, 11 марта, по всей Украине ожидается ухудшение погоды и сильные порывы ветра.
Ране в Тернопольской области из-за сильного ветра упала водонапорная башня.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
11.03.2019 09:50