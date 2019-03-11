В Чорткове сильный ветр сорвал крышу со здания отеля

В результате происшествия никто не пострадал.

В Чорткове сильный ветр сорвал крышу со здания отеля
В Чорткове сильный ветр сорвал крышу со здания отеля
Фото: Скриншот видео

В городе Чортков сильный ветер сорвал около 500 кв. м кровли со здания отеля.

Об этом сообщает управление ГосЧС Тернопольской области в Фейсбуке.

"Сегодня в 8:40 в городе Чортков по улице Шевченко сорвало кровлю из здания отеля. Ориентировочная площадь кровли 500 кв.м. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает пожарно-спасательные подразделения и комиссия городского совета.

По информации ГосЧС, в западных областях Украины в данный момент наблюдаются потенциально опасные погодные условия в виде сильного ветра.

"Такая ситуация опасна тем, что едва ли не каждое дерево, элемент конструкций здания или билборда может стать потенциальным убийцей, или тяжело травмировать тех, кто находится рядом", - отмечается в сообщении.

Напомним, в понедельник, 11 марта, по всей Украине ожидается ухудшение погоды и сильные порывы ветра.

Ране в Тернопольской области из-за сильного ветра упала водонапорная башня.


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