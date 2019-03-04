Столичная полиция "накрыла" встречу криминальных авторитетов

Фото: npu.gov.ua

Национальная полиция сорвала сходку, организованную уроженцем Грузии, криминальным авторитетом Джачвлиани Лашей в одном из ресторанов Киева на бульваре Верховной Рады. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Лаша по прозвищу "Сфан", организовал встречу с другими представителями преступных организаций в Киеве , пытаясь наладить связи с ними и стать "куратором" квартирных воров и разбойников.

Установлено, что до 2017 года "Сфан" находился в международном розыске за совершение вымогательства и взяточничества в Италии, также его ранее задерживали в Киеве с наркотиками.

Фото: npu.gov.ua/

Фото: npu.gov.ua

Фото: npu.gov.ua

Правоохранители проверяют законность его пребывания на территории Украины.

Напомним, в августе прошлого года правоохранители задержали более 30 человек во время "сходки" криминальных авторитетов в Кировоградской области.