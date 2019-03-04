В американском штате Алабама из-за торнадо погибли 23 человека

В воскресенье, 3 февраля, из-за торнадо в американском штате Алабама погибли по меньшей мере 23 человека, в том числе дети. Половина смертей произошла в нескольких километрах на юг от города Опелика, где проживают более 20 тысяч человек.

Об этом пишет CNN со ссылкой на шерифа округа Ли.

Еще несколько человек с серьезными травмами были госпитализированы.

Полицейский рассказал, что торнадо привели к серьезным повреждениям, "будто кто-то взял нож и просто поцарапал землю". По его словам, полоса разрушения шириной в полмили (около 800 метров) растянулась по меньшей мере на несколько километров.

По словам метеоролога Джина Нормана, с которым пообщались журналисты, по округу Ли в течение часа пронеслись один за одним два торнадо. В других районах Алабамы и соседний Джорджии в воскресенье были зафиксированы еще более десятка торнадо. В результате стихии разрушено много домов.

Количество жертв торнадо стало рекордным с 2011 года, когда в округах Тускалуса и Бирмингем смерч унес жизни более 200 человек.