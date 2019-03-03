В Одессе напали на журналиста

Нападавший был сильно пьян и объяснить свои действия не может.

В Одессе напали на журналиста
Пострадавший журналист Александр Новицкий
Фото: dumskaya.net

В Одессе в ночь на 3 марта на телеведущего и журналиста "Думская ТВ" Александра Новицкого напал пьяный мужчина. Об этом сообщает Думская.

"Во время разгрузки машины к журналисту и его жене подошел неизвестный и стал угрожать. Журналист предупредил его, что применит травматический пистолет, но на нападавшего это не подействовало. В результате применения средств самообороны нападавший получил повреждения бедра. Оба были доставлены в больницу", - рассказали в полиции.

Правоохранители отметили, что нападавший был сильно пьян и объяснить свои действия не может.

Журналиста доставили в Еврейскую больницу, где он несколько часов находился в состоянии шока. Нападавшего задержали полицейские и отправили в областную больницу.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наказание штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в январе в Киеве группа мужчин напала на журналистов портала "Стоп коррупция". Злоумышленников задержали и посадили под домашний арест. Им грозит до 10 лет лишения свободы.


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