В Одессе пенсионер до смерти забил знакомую молотком за отказ выйти замуж

В Суворовском районе Одессы полицейские задержали 69-летнего мужчину, который до смерти избил свою знакомую молотком после того, как она отказалась выйти за него замуж.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

Отмечается, что подозреваемый был задержан 28 января. В полицию поступило сообщение от соседки погибшей, которая обнаружила тело 60-летней женщины.

"В ходе следственно-розыскных действий было установлено, что к убийству причастен 69-летний знакомый потерпевшей, который последним был у нее дома. Подозреваемый признался, что приходил к женщине с предложением создать семью, но та отказала ему в грубой форме. Не ожидая такого поворота событий, мужчина «взорвался» и схватился за молоток. Ударив им несколько раз женщину по голове, он покинул ее жилье", - говорится в сообщении.

При осмотре места происшествия также установлено, что из дома потерпевшей пропала ее золотая цепочка с кулоном, а также кошелек с телефоном и деньгами.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) и п. 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Продолжается следствие.

Напомним, ранее в Одесской области в частном доме убили четырех человек.