В Николаеве взорвали 100-метровую трубу недействующей котельной
Работы проводило специализированное предприятие.
В Николаеве на улице Водопойной, 36 сегодня путем направленного взрыва демонтировали дымоходную трубу недействующей котельной.
Об этом сообщает местный сайт "Новости-Н".
Опубликованы также фото и видео с места события.
Работы проводило специализированное предприятие, демонтаж проходил на основании разрешения главного управления Гоструда области.
Напомним, Киев планирует привлечь $100 млн на модернизацию системы теплоснабжения.
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