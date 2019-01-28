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В Николаеве взорвали 100-метровую трубу недействующей котельной Работы проводило специализированное предприятие. В Николаеве взорвали трубу недействующей котельной Фото: novosti-n.org В Николаеве на улице Водопойной, 36 сегодня путем направленного взрыва демонтировали дымоходную трубу недействующей котельной. Об этом сообщает местный сайт "Новости-Н". Опубликованы также фото и видео с места события. Работы проводило специализированное предприятие, демонтаж проходил на основании разрешения главного управления Гоструда области. Напомним, Киев планирует привлечь $100 млн на модернизацию системы теплоснабжения.

LB.ua

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