В Николаеве взорвали 100-метровую трубу недействующей котельной

Работы проводило специализированное предприятие.

В Николаеве взорвали 100-метровую трубу недействующей котельной
В Николаеве взорвали трубу недействующей котельной
Фото: novosti-n.org

В Николаеве на улице Водопойной, 36 сегодня путем направленного взрыва демонтировали дымоходную трубу недействующей котельной.

Об этом сообщает местный сайт "Новости-Н".

Опубликованы также фото и видео с места события.

Работы проводило специализированное предприятие, демонтаж проходил на основании разрешения главного управления Гоструда области.

Напомним, Киев планирует привлечь $100 млн на модернизацию системы теплоснабжения.


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