В Одессе на остановке нашли две тротиловые шашки

Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

В Одессе на остановке нашли две тротиловые шашки
Тротиловые шашки
Фото: od.npu.gov.ua

В Киевском районе Одессы на остановке общественного транспорта обнаружили две тротиловые шашки.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

О двух подозрительных предметах правоохранителям сообщили граждане. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые оцепили место происшествия и ограничили доступ людей.

"В ходе проверки было установлено, что обнаруженное является взрывчатым веществом - тротилом. Сейчас решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

Фото: od.npu.gov.ua

Полицейские выясняют, как тротил оказался на остановке общественного транспорта, а также устанавливают причастных к инциденту лиц.

Напомним, ранее в Одессе эвакуировали девятиэтажку из-за подозрительной коробки, в которой оказался хомяк.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
На курортный город в Турции за день обрушились несколько торнадо, есть погибшиеНа курортный город в Турции за день обрушились несколько торнадо, есть погибшие
Гражданин Марокко напал на пограничника в аэропорту "Борисполь"Гражданин Марокко напал на пограничника в аэропорту "Борисполь"
Во Львове пятеро младенцев заболели корью сразу после рожденияВо Львове пятеро младенцев заболели корью сразу после рождения
В Житомирской области студентка замерзла насмерть в лесу. Ее якобы высадили из маршрутки посреди ночиВ Житомирской области студентка замерзла насмерть в лесу. Ее якобы высадили из маршрутки посреди ночи
25 школ Киева закрыли на карантин из-за гриппа25 школ Киева закрыли на карантин из-за гриппа
Блок рекламы


Похожие новости
В Одессе задержали гражданина Молдовы, причастного к наркотрафикуВ Одессе задержали гражданина Молдовы, причастного к наркотрафику
Заблудившегося в Карпатах туриста из Германии нашлиЗаблудившегося в Карпатах туриста из Германии нашли
В Одессе эвакуировали девятиэтажку из-за подозрительной коробки, в которой оказался хомякВ Одессе эвакуировали девятиэтажку из-за подозрительной коробки, в которой оказался хомяк
В Одессе парень с девушкой вынесли из гардероба ночного клуба 14 шуб и пуховиковВ Одессе парень с девушкой вынесли из гардероба ночного клуба 14 шуб и пуховиков
В Одессе произошел взрыв у еще одного ресторанаВ Одессе произошел взрыв у еще одного ресторана
Спасатели нашли в Карпатах двух пропавших туристов, один из них погибСпасатели нашли в Карпатах двух пропавших туристов, один из них погиб
Ультрас нашли подростков, которые избили мужчину в центре КиеваУльтрас нашли подростков, которые избили мужчину в центре Киева
В медуниверситете Ивано-Франковска нашли и обезвредили гранатуВ медуниверситете Ивано-Франковска нашли и обезвредили гранату
В Латвии в ящиках с бананами нашли кокаин на 1 млрд евроВ Латвии в ящиках с бананами нашли кокаин на 1 млрд евро
В результате падения крана на стройплощадке в Одессе погиб рабочийВ результате падения крана на стройплощадке в Одессе погиб рабочий
Последние новости
Подгружаем последние новости