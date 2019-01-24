Апелляционный суд разрешил взять боксера Очеретяного под стражу

Ранее суд первой инстанции освободил подозреваемого в убийстве под залог в 600 тысяч гривен.

Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и решил взять боксера Петра Очеретяного под стражу. Об этом сообщила пресс-секретарь Надежда Максимец на своей странице в Фейсбуке.

Суд отменил решение суда первой инстанции о залоге и избрал подозреваемому безальтернативный мера пресечения в виде содержания под стражей до 2 марта 2019 года.

Суд постановил взять подозреваемого под стражу в зале судебного заседания.