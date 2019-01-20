В Харькове полиция задержала гражданина Ирака, который до смерти избил пенсионера
Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.
В Харькове 48-летний граждан Ирака в состоянии алкогольного опьянения до смерти забил соседа по коммунальной квартире. Об этом сообщает Нацполиция области.
"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в коридоре коммунальной квартиры 48-летний гражданин Ирака поссорился со своим соседом - 83-летним пенсионером. На почве личных неприязненных отношений злоумышленник избил потерпевшего ногами и руками в область туловища и лица", - говорится в сообщении.
Впоследствии потерпевшего доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.
Иностранцу было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Харькове стреляли в офицера уголовного розыска Нацполиции.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
20.01.2019 16:52
20.01.2019 16:53