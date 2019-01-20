В Харькове полиция задержала гражданина Ирака, который до смерти избил пенсионера

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

В Харькове полиция задержала гражданина Ирака, который до смерти избил пенсионера
Фото: npu.gov.ua

В Харькове 48-летний граждан Ирака в состоянии алкогольного опьянения до смерти забил соседа по коммунальной квартире. Об этом сообщает Нацполиция области.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в коридоре коммунальной квартиры 48-летний гражданин Ирака поссорился со своим соседом - 83-летним пенсионером. На почве личных неприязненных отношений злоумышленник избил потерпевшего ногами и руками в область туловища и лица", - говорится в сообщении.

Впоследствии потерпевшего доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

Иностранцу было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Харькове стреляли в офицера уголовного розыска Нацполиции.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Индонезийский крокодил съел кормившего его биологаИндонезийский крокодил съел кормившего его биолога
В Канаде из-за рецепта вареников обратились в полициюВ Канаде из-за рецепта вареников обратились в полицию
Пациент с ботулизмом почти сутки ждал сыворотку во Львовской областиПациент с ботулизмом почти сутки ждал сыворотку во Львовской области
Украинец едва не лишился конечностей при попытке нелегально перейти границу с РФУкраинец едва не лишился конечностей при попытке нелегально перейти границу с РФ
Жители частного сектора в Днепре украли мусорные контейнеры, чтобы квасить в них капусту и солить арбузыЖители частного сектора в Днепре украли мусорные контейнеры, чтобы квасить в них капусту и солить арбузы
Блок рекламы


Похожие новости
Офицер угрозыска, в которого стреляли в Харькове, расследовал убийство "Сармата", - АброськинОфицер угрозыска, в которого стреляли в Харькове, расследовал убийство "Сармата", - Аброськин
В Сумах полиция раскрыла убийство 23-летней давностиВ Сумах полиция раскрыла убийство 23-летней давности
В Черновицкой области арестовали иностранца, который скрывался 20 летВ Черновицкой области арестовали иностранца, который скрывался 20 лет
Полиция Львова по горячим следам задержала "минера" супермаркетовПолиция Львова по горячим следам задержала "минера" супермаркетов
Ультрас нашли подростков, которые избили мужчину в центре КиеваУльтрас нашли подростков, которые избили мужчину в центре Киева
Полиция открыла дело по факту избиения мужчины группой подростков в центре КиеваПолиция открыла дело по факту избиения мужчины группой подростков в центре Киева
В центре Киева подростки жестоко избили мужчинуВ центре Киева подростки жестоко избили мужчину
В Харькове стреляли в офицера уголовного розыска НацполицииВ Харькове стреляли в офицера уголовного розыска Нацполиции
Полиция Киева объявила о подозрении двум иностранцам за нападение на DZIDZIOПолиция Киева объявила о подозрении двум иностранцам за нападение на DZIDZIO
В Харькове совершили покушение на замдиректора облэнергоВ Харькове совершили покушение на замдиректора облэнерго
Последние новости
Подгружаем последние новости