В Харькове полиция задержала гражданина Ирака, который до смерти избил пенсионера

В Харькове 48-летний граждан Ирака в состоянии алкогольного опьянения до смерти забил соседа по коммунальной квартире. Об этом сообщает Нацполиция области.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в коридоре коммунальной квартиры 48-летний гражданин Ирака поссорился со своим соседом - 83-летним пенсионером. На почве личных неприязненных отношений злоумышленник избил потерпевшего ногами и руками в область туловища и лица", - говорится в сообщении.

Впоследствии потерпевшего доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

Иностранцу было сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Харькове стреляли в офицера уголовного розыска Нацполиции.