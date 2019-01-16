Индонезийский крокодил съел кормившего его биолога

Как пишет Daily Mail, через некоторое время коллеги по лаборатории нашли куски растерзанного тела доктора Туво в бассейне, где живет Мерри. Прямо у него во рту, между зубов, были обнаружены фрагменты человеческой плоти.

Бассейн, в котором произошло несчастье

Крокодил был пойман. связан и доставлен на ветеринарную станцию в город Битунг для проверки содержимого желудка. О ее результатах пока ничего не сообщается.

Подробности произошедшего неизвестны. Сотрудники лаборатории полагают, что пятиметровая (17 футов) рептилия каким-то образом сумела подпрыгнуть и дотянуться до человека, наклонившегося над бортиком почти трехметровой (8 футов) высоты.

Крокодил Мерри вскоре после случившегося

Прежде за Мерри замечалась агрессивность в отношении сородичей, но нападать на людей он ранее не пытался, тем более, что в неволе его неплохо кормили.

Погибшую женщину коллеги характеризуют как тихого человека, очень любившего животных.



