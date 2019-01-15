В начальной школе в Канаде 35 детей отравились угарным газом

Всех школьников и 8 сотрудников госпитализировали.

В начальной школе в Канаде 35 детей отравились угарным газом
"Скорая помощь" на месте происшествия
Фото: cbc.ca

В Монреале (Канада) в начальной школе Des Decouvreurs отравились угарным газом 35 учеников и восемь сотрудников, все они госпитализированы. Об этом сообщает местное издание CBC.

По данным телераканала, девять учеников потеряли сознание, у остальных были тошнота, рвота и головокружение. Пострадали дети в возрасте от 6 до 13 лет.

Всех пострадавших госпитализировали в три городские больницы. Дети, которые избежали отравления, переведены в другое учебное помещение.

В пожарной охране Монреаля сообщили, что, по предварительным данным, из-за неисправной системы отопления произошла утечка угарного газа. Отмечается, что в большинстве школ установлены детекторы СО2, однако в этом здании их не было.

Напомним, на прошлой неделе в центре Львова в арендованной квартире в результате отравления угарным газом погибли двое туристов из Киева, еще двое госпитализированы.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Убийца харьковских студенток признал свою винуУбийца харьковских студенток признал свою вину
Минюст предложил украинцам повторные бракиМинюст предложил украинцам повторные браки
Пациент с ботулизмом почти сутки ждал сыворотку во Львовской областиПациент с ботулизмом почти сутки ждал сыворотку во Львовской области
В Ровенской области от гриппа умерла 16-летняя девушкаВ Ровенской области от гриппа умерла 16-летняя девушка
Украинец едва не лишился конечностей при попытке нелегально перейти границу с РФУкраинец едва не лишился конечностей при попытке нелегально перейти границу с РФ
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве ограничили право детей без прописки на запись в детсадыВ Киеве ограничили право детей без прописки на запись в детсады
В Тернопольской области шесть человек отравились газом в доме культурыВ Тернопольской области шесть человек отравились газом в доме культуры
Психологическая экспертиза признала невменяемой киевлянку, утопившую двух своих детейПсихологическая экспертиза признала невменяемой киевлянку, утопившую двух своих детей
Пятеро детей отравились после купания в отельном бассейне во Львовской областиПятеро детей отравились после купания в отельном бассейне во Львовской области
Житель Ивано-Франковской области получил три года условно за ложную угрозу убить 20 детейЖитель Ивано-Франковской области получил три года условно за ложную угрозу убить 20 детей
Полиция задержала 20-летнего мужчину, устроившего взрыв в шведской школеПолиция задержала 20-летнего мужчину, устроившего взрыв в шведской школе
Пожар в школе в Чигирине успели потушить до приезда пожарныхПожар в школе в Чигирине успели потушить до приезда пожарных
11-летняя девочка спасла из пожара четверых детей11-летняя девочка спасла из пожара четверых детей
Полиция Сумской области нашла троих детей, пропавших в один день, четвертый еще в розыскеПолиция Сумской области нашла троих детей, пропавших в один день, четвертый еще в розыске
Полиция Сумской области разыскивает четверых детей, пропавших в один деньПолиция Сумской области разыскивает четверых детей, пропавших в один день
Последние новости
Подгружаем последние новости