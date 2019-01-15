В начальной школе в Канаде 35 детей отравились угарным газом

В Монреале (Канада) в начальной школе Des Decouvreurs отравились угарным газом 35 учеников и восемь сотрудников, все они госпитализированы. Об этом сообщает местное издание CBC.

По данным телераканала, девять учеников потеряли сознание, у остальных были тошнота, рвота и головокружение. Пострадали дети в возрасте от 6 до 13 лет.

Всех пострадавших госпитализировали в три городские больницы. Дети, которые избежали отравления, переведены в другое учебное помещение.

В пожарной охране Монреаля сообщили, что, по предварительным данным, из-за неисправной системы отопления произошла утечка угарного газа. Отмечается, что в большинстве школ установлены детекторы СО2, однако в этом здании их не было.