В начальной школе в Канаде 35 детей отравились угарным газом
Всех школьников и 8 сотрудников госпитализировали.
В Монреале (Канада) в начальной школе Des Decouvreurs отравились угарным газом 35 учеников и восемь сотрудников, все они госпитализированы. Об этом сообщает местное издание CBC.
По данным телераканала, девять учеников потеряли сознание, у остальных были тошнота, рвота и головокружение. Пострадали дети в возрасте от 6 до 13 лет.
Всех пострадавших госпитализировали в три городские больницы. Дети, которые избежали отравления, переведены в другое учебное помещение.
В пожарной охране Монреаля сообщили, что, по предварительным данным, из-за неисправной системы отопления произошла утечка угарного газа. Отмечается, что в большинстве школ установлены детекторы СО2, однако в этом здании их не было.
Напомним, на прошлой неделе в центре Львова в арендованной квартире в результате отравления угарным газом погибли двое туристов из Киева, еще двое госпитализированы.
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