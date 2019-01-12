В центре Парижа произошел взрыв
Предварительная причина - утечка газа в пекарне.
В одном из центральных кварталов Парижа во время пожара в пекарне произошел взрыв, сообщает в субботу французская полиция.
"Пожарные Парижа работают над тушением огня в магазине на улице Тревиз в девятом округе, где разгорелся пожар, а затем - произошел мощный взрыв", - отмечается на странице полиции в твиттере.
Данных о погибших не поступало.
Как пишет BFM TV, местом взрыва стала пекарня. Происшествие произошло около 9 утра в субботу, есть несколько раненых людей, в зданиях вокруг взрыва разбиты витрины. Полиция количество пострадавших не уточнила.
По первым данным, причиной инцидента стала утечка газа.
В девятом округе Парижа расположены, в частности, столичная опера, а также - знаменитые магазины на бульваре Осман.
Напомним, при взрыве дома в роSSийском Магнитогорске погибли 37 людей.
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