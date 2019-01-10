Пропавший 6 января на Закарпатье лыжник вышел на связь

Спасатели проверяют информацию о возможном местонахождении туриста, заблудившегося 6 января в районе горы Гемба в Межгорском районе Закарпатской области.

Как сообщает пресс-центр ГосЧС, около 15:00 9 января мужчина вышел на связь с другом и сообщил, что находится у неизвестной ему горной реки.

Спасатели продолжают обследовать местность в Межгорском районе, учитывая полученную информацию. Поиски продолжаются.