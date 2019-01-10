Пропавший 6 января на Закарпатье лыжник вышел на связь

Спасатели продолжают поиски туриста.

Пропавший 6 января на Закарпатье лыжник вышел на связь
Фото: zk.dsns.gov.ua

Спасатели проверяют информацию о возможном местонахождении туриста, заблудившегося 6 января в районе горы Гемба в Межгорском районе Закарпатской области.

Как сообщает пресс-центр ГосЧС, около 15:00 9 января мужчина вышел на связь с другом и сообщил, что находится у неизвестной ему горной реки.

Спасатели продолжают обследовать местность в Межгорском районе, учитывая полученную информацию. Поиски продолжаются.

Как сообщалось, 6 января в Карпатах на территории Закарпатской области пропали три лыжника. Один из них был найден мертвым. В 13:30 7 января один из пропавших туристов - житель Киева 1984 года рождения - вышел на связь. В 15:40 спасатели нашли мужчину в удовлетворительном состоянии у подножья горы Стий со стороны Свалявского района. Судьба второго до сих пор оставалась неизвестной.


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