Апелляционный суд отменил приговор львовскому врачу Данкову
Громкое дело о смерти новорожденного ребенка направлено на пересмотр.
Львовский апелляционный суд отменил приговор Шевченковского райсуда Львова, который в 2017 году приговорил к 1 году тюремного заключения известного в городе врача-акушера, заведующего родильным отделением 3-й городской больницы Олега Данкова, признав его вину в смерти новорожденного ребенка.
Об этом сообщило издание Zaxid.net.
В 2014 году Данков лично принимал роды в роддоме на улице Раппопорта. Ребенок впал в кому сразу после рождения, а через месяц умер. Родители уверены, что это случилось по вине врача, который проигнорировал показания к кесареву сечению, а потом применял в родах запрещённое локтевое выдавливание и акушерские щипцы.
Данкова признали виновным в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, которые привели к смерти ребенка, и приговорили к лишению свободы сроком на один год с лишением права заниматься врачебной деятельностью в коммунальных и частных заведениях сроком на один год. Его также обязали выплатить родителям погибшего ребенка 350 тыс. грн.
Данков не согласился с приговором суда и подал апелляцию. В результате в последние дни декабря 2018 Львовский апелляционный суд постановил отменить приговор Шевченковского райсуда Львова и назначить новое судебное рассмотрение.
Родители умершего ребенка и прокурор выступали против отмены приговора суда первой инстанции.
Постановление об отмене приговора является окончательным и не подлежит кассационному обжалованию.
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Общество
01.01.2019 15:34