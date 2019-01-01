Лидера запорожской "Авто Евро Силы" избили за замечание не бросать петарды
Нападавшего задержали, на него завели дело о хулиганстве.
Лидера запорожской ячейки общественной организации "Авто Евро Сила" Влада Погорелова избили за замечание не бросать петарды.
Об этом он сообщил в фейсбуке.
"Простреленная нога и многочисленные травмы из-за замечания не бросать петарды под авто", - написал Погорелов.
Руководитель отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик в комментарии "Укринформу" сообщила, что 31 декабря в 18:28 в Коммунарский отдел полиции поступило сообщение о том, что в больницу доставлен гражданин 1988 года рождения.
"По словам потерпевшего, травмы он получил около 18:00 на улице Новокузнецкая от неизвестного в ходе конфликта. Злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле Lanos. Принятыми мерами автомобиль нашли во дворе на улице Стешенко в Запорожье", - отметила Людвик.
Работники правоохранительных органов установили, что нападение совершил мужчина 1981 года рождения. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Открыто уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).
Продолжается расследование.
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