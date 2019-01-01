Лидера запорожской "Авто Евро Силы" избили за замечание не бросать петарды

Нападавшего задержали, на него завели дело о хулиганстве.

Лидера запорожской ячейки общественной организации "Авто Евро Сила" Влада Погорелова избили за замечание не бросать петарды.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Простреленная нога и многочисленные травмы из-за замечания не бросать петарды под авто", - написал Погорелов.

Фото: facebook.com / Влад Погорелов

Руководитель отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик в комментарии "Укринформу" сообщила, что 31 декабря в 18:28 в Коммунарский отдел полиции поступило сообщение о том, что в больницу доставлен гражданин 1988 года рождения.

"По словам потерпевшего, травмы он получил около 18:00 на улице Новокузнецкая от неизвестного в ходе конфликта. Злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле Lanos. Принятыми мерами автомобиль нашли во дворе на улице Стешенко в Запорожье", - отметила Людвик.

Работники правоохранительных органов установили, что нападение совершил мужчина 1981 года рождения. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Продолжается расследование.