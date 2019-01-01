Лидера запорожской "Авто Евро Силы" избили за замечание не бросать петарды

Нападавшего задержали, на него завели дело о хулиганстве.

Лидера запорожской ячейки общественной организации "Авто Евро Сила" Влада Погорелова избили за замечание не бросать петарды.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Простреленная нога и многочисленные травмы из-за замечания не бросать петарды под авто", - написал Погорелов.

Фото: facebook.com / Влад Погорелов

Руководитель отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик в комментарии "Укринформу" сообщила, что 31 декабря в 18:28 в Коммунарский отдел полиции поступило сообщение о том, что в больницу доставлен гражданин 1988 года рождения.

"По словам потерпевшего, травмы он получил около 18:00 на улице Новокузнецкая от неизвестного в ходе конфликта. Злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле Lanos. Принятыми мерами автомобиль нашли во дворе на улице Стешенко в Запорожье", - отметила Людвик.

Работники правоохранительных органов установили, что нападение совершил мужчина 1981 года рождения. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Продолжается расследование.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Песни на украинском языке заняли более половины мест в годовом топ-40Песни на украинском языке заняли более половины мест в годовом топ-40
Дело полицейских, которые "крышевали" воров на Киевском ж/д вокзале, ушло в судДело полицейских, которые "крышевали" воров на Киевском ж/д вокзале, ушло в суд
В Виннице убили двух женщин, семилетнего мальчика и трехлетнюю девочкуВ Виннице убили двух женщин, семилетнего мальчика и трехлетнюю девочку
Полиция раскрыла убийство рыбинспектора, тело которого нашли в багажнике машины в Черкасской областиПолиция раскрыла убийство рыбинспектора, тело которого нашли в багажнике машины в Черкасской области
Четверо пьяных патрульных ограбили и избили прохожего в КременчугеЧетверо пьяных патрульных ограбили и избили прохожего в Кременчуге
Блок рекламы


Похожие новости
Четверо пьяных патрульных ограбили и избили прохожего в КременчугеЧетверо пьяных патрульных ограбили и избили прохожего в Кременчуге
Неизвестные избили актера и певца Dzidzio в центре КиеваНеизвестные избили актера и певца Dzidzio в центре Киева
В Днепровском районе Киева избили и похитили человека, - СМИВ Днепровском районе Киева избили и похитили человека, - СМИ
"Холодная война" стала лучшим европейским фильмом года"Холодная война" стала лучшим европейским фильмом года
Суд вынес приговоры запорожской "банде лысых", действовавшей в 2004-2012 годахСуд вынес приговоры запорожской "банде лысых", действовавшей в 2004-2012 годах
Украина заняла четвертое место на детском ЕвровиденииУкраина заняла четвертое место на детском Евровидении
Фильм "Женщина на войне" получил приз ЕвропарламентаФильм "Женщина на войне" получил приз Европарламента
В Ирпене двое подростков до смерти избили бездомногоВ Ирпене двое подростков до смерти избили бездомного
Стали известны номинанты на премию Европейской киноакадемии-2018Стали известны номинанты на премию Европейской киноакадемии-2018
В Павлограде двое студентов ради развлечения до смерти избили бездомногоВ Павлограде двое студентов ради развлечения до смерти избили бездомного
Последние новости
Подгружаем последние новости