На Драгобрате нашли заблудившуюся туристку из Киева

Женщину искали почти девять часов.

Закарпатские спасатели разыскали 27-летнюю жительницу Киева , которая заблудилась, катаясь на лыжах.

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, сообщение поступило к спасателям 30 декабря в 14.35. "Катаясь на лыжах в условиях незнакомой местности, женщина потеряла ориентир и заблудилась", - проинформировали в ведомстве.

Для проведения поисково-спасательных работ привлекли пятерых спасателей из поселка Ясиня. В 23.40 туристку нашли в районе горной долины Крачунеска (направление села Черная Тиса). Ее сопроводили к временному месту проживания на курорте "Драгобрат".

Состояние молодой женщины было удовлетворительное, в медицинской помощи она не нуждалась.