На Драгобрате нашли заблудившуюся туристку из Киева
Женщину искали почти девять часов.
Закарпатские спасатели разыскали 27-летнюю жительницу Киева, которая заблудилась, катаясь на лыжах.
Как сообщает пресс-служба ГосЧС, сообщение поступило к спасателям 30 декабря в 14.35. "Катаясь на лыжах в условиях незнакомой местности, женщина потеряла ориентир и заблудилась", - проинформировали в ведомстве.
Для проведения поисково-спасательных работ привлекли пятерых спасателей из поселка Ясиня. В 23.40 туристку нашли в районе горной долины Крачунеска (направление села Черная Тиса). Ее сопроводили к временному месту проживания на курорте "Драгобрат".
Состояние молодой женщины было удовлетворительное, в медицинской помощи она не нуждалась.
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Общество
31.12.2018 08:48