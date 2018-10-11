Ураган Майкл: близится развязка
Еще совсем недавно, в середине прошлого месяца, берега США атаковал ураган Флоренс, который унес жизни 15 человек в штатах Северная и Южная Каролина. Но на этом сезон не окончен — уже сегодня ураган Майкл должен достигнуть берегов штата Флорида.
Сейчас исследователи присваивают ему четвертую из пяти возможных категорию по шкале Саффира-Симпсона. Четвертая категория означает, что скорость ветра внутри урагана достигает 210—250 километров в час; при этом высота волны ветрового вагона — 4—5,5 метров. Власти Флориды объявили чрезвычайное положение. Местные жители получили указание эвакуироваться с предполагаемого эпицентра: ожидается, что ураган достигнет побережья к полудню по местному времени, то есть до удара осталось около двух часов.
О том, как выглядели самые мощные ураганы за последние 15 лет с борта Международной космической станции, читайте в нашем материале.
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