Ураган Майкл: близится развязка

Еще совсем недавно, в середине прошлого месяца, берега США атаковал ураган Флоренс, который унес жизни 15 человек в штатах Северная и Южная Каролина. Но на этом сезон не окончен — уже сегодня ураган Майкл должен достигнуть берегов штата Флорида.

Сейчас исследователи присваивают ему четвертую из пяти возможных категорию по шкале Саффира-Симпсона. Четвертая категория означает, что скорость ветра внутри урагана достигает 210—250 километров в час; при этом высота волны ветрового вагона — 4—5,5 метров. Власти Флориды объявили чрезвычайное положение. Местные жители получили указание эвакуироваться с предполагаемого эпицентра: ожидается, что ураган достигнет побережья к полудню по местному времени, то есть до удара осталось около двух часов.

О том, как выглядели самые мощные ураганы за последние 15 лет с борта Международной космической станции, читайте в нашем материале.



