20 мужчин с оружием пытались захватить предприятие в Одессе

Их задержали правоохранители.

20 мужчин с оружием пытались захватить предприятие в Одессе
Фото: Дмитро ГоловінFacebook

20 неизвестных мужчин в камуфляжной форме с оружием пытались захватить предприятие "Бетон-Одесса". Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Нацполиции Одесской области Дмитрий Головин.

"... в Хмельницкое ОП поступило сообщение о том, что по ул. Боровского, 31 20 неизвестных мужчин в камуфляжной форме с предметами похожим на оружие захватили предприятие ЧП "Бетон-Одесса". На месте работают бойцы спецподразделения и Хмельницкого ОП" - написал Головин.

Детали он пообещал сообщить позже.

Напомним, ранее полиция задержала 50 подозреваемых в попытке захвата сельхозпредприятия в Черкасской области.


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