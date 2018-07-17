23 человека получили травмы из-за извержения вулкана на Гавайях

Лава смешалась с морской водой и взорвалась.

В результате извержения вулкана на Гавайях 23 человека получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

"В районе самого большого острова Гавайи, в результате катастрофического извержения вулкана Килауэа произошел взрыв горячей вулканической лавы, в результате которого получили ранения почти два десятка человек", - сказано в сообщении местных властей.

Вулкан Килауэа извергается уже больше двух месяцев, из-за него были эвакуированы местные жители, лава затопила значительную территорию и разрушила около 30 домов. В этот раз из-за смешивания расплавленной породы и морской воды произошел сильный взрыв, выбросивший в воздух крупные камни. Один из вулканических валунов попал в лодку, где находились люди.

Экипаж судна смог доставить лодку к берегу на собственной мощности. Ранения средней степени тяжести получили три человека, еще 10 пассажиров отделались легкими травмами, но тоже были доставлены в больницу. Остальных медики осмотрели в порту и обнаружили причин для госпитализации.