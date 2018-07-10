Соцработник в Харькове пойдет под суд из-за гибели 3-летнего мальчика

Директор центра не изъял ребенка из семьи после заявления о физическом насилии.

Харьковская местная прокуратура № 2 утвердила сообщение о подозрении в служебной халатности директору Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи одного из районов города из-за смерти 3-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Досудебное расследование установило, что в начале сентября 2017 года в центр обратился гражданин с заявлением об изъятии из семьи его сестры двух малолетних детей 6 и 3 лет. Мужчина рассказал, что отец семейства систематически бьет детей", - сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, проверку директор центра фактически не организовала, а в конце того же месяца 3-летнего мальчика из этой семьи скорая доставила в больницу, где от многочисленных травм и физического истощения он умер.

Следствие выяснило, что погибшего ребенка и его старшего брата систематически избивал отец в присутствии матери, которая не останавливала издевательства. После избиения в 2017 году у ребенка была сломана нога, он перестал ходить. Вместо того, чтобы отвезти малыша в больницу, отец продолжал избивать ребенка - сломал ребра, нанес черепно-мозговую травму. Мальчик длительное время ничего не ел, затем впал в кому.

"Согласно выводам экспертов, смерть ребенка наступила в результате голода и постоянного физического и психологического насилия, имевшего характер особого мучения и длившегося больше года", - рассказал представитель прокуратуры.

За халатное отношение к своим обязанностям, приведшему к трагедии, 48-летнему должностному лицу грозит до 5 лет лишения свободы (ч. 2 ст. 367 УК Украины, служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

Обвинительный акт в отношении родителей погибшего мальчика сейчас находится на рассмотрении суда. 26-летней матери инкриминируется злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия и нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ст. 166, ч. 2 ст. 121 УК Украины).

31-летнему отцу - пытка, умышленное нанесение телесных повреждений и умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ч.1 ст. 127, ч.1 ст. 122, ч. 2 ст. 121 УК Украины). По требованию прокуратуры мужчина находится под стражей, женщина - под домашним арестом.

Напомним, в 2017 году Верховная Рада были приняла законопроекты по противодействию и криминализации домашнего насилия и усилению ответственности за злостную неуплату алиментов.