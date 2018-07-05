Львовский суд отклонил еще три апелляции по делу о нападении на ромов

Все задержанные будут под стражей в течение двух месяцев.

Львовский суд отклонил еще три апелляции по делу о нападении на ромов
Фото: скриншот видео

Апелляционный суд Львова отклонил ходатайства об изменении меры пресечения для подозреваемых в нападении на табор ромов. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Рассмотрение апелляций от несовершеннолетних Юрия Бешлея, Константина Петрова, Андрея Иваночка проходило за закрытыми дверями. Все три апелляции об освобождении из-под стражи под домашний арест суд отклонил.

Заседание по делу еще одного подозреваемого Ярослава Пужила перенесли на 9 июля, поскольку на судебное заседание не явился его адвокат Иван Яцишин. Он сообщил накануне суда, находится на больничном.

Рассмотрение апелляционной жалобы подозреваемого Александра Наконечного переснели на 10 июля.

Всем несовершеннолетним вменяется грубое нарушение общественного порядку, сопровождаемое особым нахальством, с использованием предметов, заранее подготовленных для нанесения телесных повреждений.

Ранее сегодня суд оставил под стражей подозреваемого в организации нападения, 20-летнего Андрея Тычку. В случае признания вины ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, полиция задержала 9 участников нападения на табор ромов, в результате которого один человек погиб и четверо получили ранения. Установлено, что нападение организовал 20-летний Андрей Тычка, все остальные участники нападения - несовершеннолетние, ученики местных школ.


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