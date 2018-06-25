Полиция взяла под охрану табор ромов во Львове
Садовый заявил о намерении предоставить пострадавшим ромам временное жилье.
Полиция Львова взяла под охрану табор ромов, на который в ночь на 24 июня было совершено нападение.
Об этом сообщила пресс-секретарь областного управления Нацполиции Светлана Добровольская, передает Укринформ.
"Ромов из табора под Сокольниками, на который совершили разбойное нападение подростки, не переселяли, но полиция взяла этот объект под охрану", - сказала Добровольская.
Кроме того, мэр Львова Андрей Садовый заявил о намерении предоставить пострадавшим ромам временное жилье.
Напомним, во время нападения на ул. Трускавецкой был убит 24-летний ром, еще трое получили ранения. По факту убийства открыто производство.
Полиция задержала группу львовских школьников и объявила им подозрение.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
25.06.2018 19:33