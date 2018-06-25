Полиция взяла под охрану табор ромов во Львове

Садовый заявил о намерении предоставить пострадавшим ромам временное жилье.

Полиция взяла под охрану табор ромов во Львове
Фото: npu.gov.ua

Полиция Львова взяла под охрану табор ромов, на который в ночь на 24 июня было совершено нападение.

Об этом сообщила пресс-секретарь областного управления Нацполиции Светлана Добровольская, передает Укринформ.

"Ромов из табора под Сокольниками, на который совершили разбойное нападение подростки, не переселяли, но полиция взяла этот объект под охрану", - сказала Добровольская.

Кроме того, мэр Львова Андрей Садовый заявил о намерении предоставить пострадавшим ромам временное жилье.

Напомним, во время нападения на ул. Трускавецкой был убит 24-летний ром, еще трое получили ранения. По факту убийства открыто производство.

Полиция задержала группу львовских школьников и объявила им подозрение.


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