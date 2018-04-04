Из-за наводнения на Дунае у Измаила всплыли две полутонные плавучие мины

Один снаряд прибило к украинскому берегу, второй - к румынскому.

На 110-м километре Дуная вблизи Измаила во вторник, 3 апреля, в воде обнаружили плавучую мину времен Второй мировой войны. Второй такой же снаряд в среду, 4 апреля, прибило к румынскому берегу, сообщает Бессарабия INFORM.

По информации издания, всплывшую возле измаильского элеватора мину в среду в 19:59 обезвредили в трех километрах выше по Дунаю от Измаила.

Доступ населения к прибрежной зоне был временно ограничен - работы по формированию зоны безопасности проводились силами Национальной полиции, Патрульной полиции и Национальной гвардии.

На месте работали специалисты ГСЧС, ситуацию контролируют служба морской безопасности Измаильского филиала АМПУ, пограничники Измаильского отряда, Морская охрана ГПСУ.

Мэр Измаила Андрей Абрамченко сообщил, что всплывший на украинской стороне снаряд - это мина диаметром 77 см и весом 480 кг, которая была поставлена на вооружение в годы Первой мировой войны.

Согласно сообщению, мину на румынской стороне обезвредили в 17:15. В Измаиле был слышен мощный взрыв.