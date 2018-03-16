Перевод "Интерната" Жадана получил премию Лейпцигской книжной ярмарки

Также отмечены произведения Эстер Кински и Карла Шлегеля.

Перевод "Интерната" Жадана получил премию Лейпцигской книжной ярмарки
Фото: Facebook / Сергій Жадан [офіційна сторінка]

Перевод романа Сергея Жадана "Интернат", действие которого происходит на фоне конфликта на Донбассе, получил премию Лейпцигской книжной ярмарки, передает DW.

Книгу украинского писателя перевели Сабине Штер и Юрий Дуркот. "Интернат" рассказывает о событиях на Донбассе во время конфликта между украинскими силами и пророSSийскими сепаратистами.

Как отметили в жюри, "аппарат восприятия героя отмечается остротой и точностью. Нет дешевой грубости, зато есть густые описания, которые раскрываются на немецком языке с огромной силой".

Денежное вознаграждение лауреатам составляет 15 тысяч евро.

Как сообщалось, "Интернат" вышел в издательстве Meridian Czernowitz. Книга поступила в продажу летом 2017.


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