Перевод "Интерната" Жадана получил премию Лейпцигской книжной ярмарки
Также отмечены произведения Эстер Кински и Карла Шлегеля.
Перевод романа Сергея Жадана "Интернат", действие которого происходит на фоне конфликта на Донбассе, получил премию Лейпцигской книжной ярмарки, передает DW.
Книгу украинского писателя перевели Сабине Штер и Юрий Дуркот. "Интернат" рассказывает о событиях на Донбассе во время конфликта между украинскими силами и пророSSийскими сепаратистами.
Как отметили в жюри, "аппарат восприятия героя отмечается остротой и точностью. Нет дешевой грубости, зато есть густые описания, которые раскрываются на немецком языке с огромной силой".
Денежное вознаграждение лауреатам составляет 15 тысяч евро.
Как сообщалось, "Интернат" вышел в издательстве Meridian Czernowitz. Книга поступила в продажу летом 2017.
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Общество
16.03.2018 09:26