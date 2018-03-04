В Польше в результате взрыва газа обрушился четырехэтажный дом, есть погибшие
Более 20 человек ранены, по меньшей мере три человека погибли.
В польском городе Познань в четырехэтажном доме произошел взрыв газа, после которого часть дома обвалилась. Об этом сообщает Польское радио.
"Утром около 8:00 в многоквартирном доме в Познани, на западе Польши, произошел сильный взрыв газа", - говорится в сообщении.
По меньшей мере три человека погибли и более 20 человек получили ранения.
Сначала сообщали об одном погибшем и 22 раненых в результате взрыва. Однако впоследствии под руинами пожарные нашли еще два тела.
Поиски пострадавших продолжаются.
Напомним, ранее человек погиб в результате взрыва газа в жилом доме в Киеве.
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04.03.2018 15:30