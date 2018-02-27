В Барселоне главу подразделения по борьбе с наркотиками заподозрили в контрабанде кокаина

Полицейского задержали , когда он находился в машине с членом колумбийской банды.

В Барселоне главу подразделения по борьбе с наркотиками заподозрили в контрабанде кокаина

Руководитель полицейского подразделения по борьбе с наркотиками в порту Барселоны был арестован по подозрению в помощи южноамериканскому картелю, занимающемуся контрабандой кокаина.

Об этом сообщает The Times.

По версии обвинения, 52-летний офицер работал с отставными полицейскими, чтобы консультировать картели и обеспечивать ввоз незаконных грузов без дополнительных проверок.

Полицейского задержали на территории порта, когда он находился в машине с одним из колумбийских членов банды и обсуждал детали перевозки наркотиков.

Как отмечает The Times, Барселона является одним из крупнейших портов в Испании и ключевым маршрутом для латиноамериканских картелей, перевозящих наркотики в Европу. Кокаин является самым популярным нелегальным наркотиком в Европе, ежегодно его завозят на сумму примерно €5,7 млрд.

Напомним. ранее в феврале киевские полицейские изъяли у отца с сыном наркотиков на 4 млн гривен.


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