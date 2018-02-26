Ребенок получил травму в киевском аквапарке

Врачи сказали, что угроз здоровью нет.

В субботу, 24 февраля, в киевском аквапарке столичного ТРЦ "Дрим Таун" произошел инцидент, в результате которого был травмирован ребенок.

Мать ребенка описывает это происшествие так: "Ребенок съезжал с горки и на него в момент спуска обрушилась верхняя конструкция горки (в виде какой то решетки, сейчас трудно сказать, что это точно было). Когда сын оказался уже внизу он (по его словам) не понял, что с ним произошло (как он описывает, "был сильный удар по голове, потом потемнело в глазах, сильная боль и сквозь туман вижу, как бежит ко мне папа и кричит, чтобы звали врачей") ... В больнице сыну наложили 34 шва. Врач прокомментировала, что рана глубокая и достает до кости черепа, но, слава Богу, кость не задета".

Один из совладельцев ТРЦ, предприниматель Гарик Корогодский подтвердил, что инцидент был и ребенок получил травму.

"Уже через 2 часа после инцидента, еще в субботу, врачи сказали, что угроз здоровью нет. Наложили швы (не то количество, о котором пишут, но дело не в этом - для нас никакая травма недопустима). Родители сразу были поставлены в известность, что все лечение оплачиваем мы", - написал он в фейсбуке.

Корогодский добавил, что в субботу ночью было внепланово проверено все оборудование в аквапарке.

"В аквапарк ежедневно приходят тысячи гостей, и главный для нас приоритет безопасность посещений", - заявил бизнесмен.