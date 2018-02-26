Ребенок получил травму в киевском аквапарке

Врачи сказали, что угроз здоровью нет.

Ребенок получил травму в киевском аквапарке
Фото: yandex.ua/maps

В субботу, 24 февраля, в киевском аквапарке столичного ТРЦ "Дрим Таун" произошел инцидент, в результате которого был травмирован ребенок.

Мать ребенка описывает это происшествие так: "Ребенок съезжал с горки и на него в момент спуска обрушилась верхняя конструкция горки (в виде какой то решетки, сейчас трудно сказать, что это точно было). Когда сын оказался уже внизу он (по его словам) не понял, что с ним произошло (как он описывает, "был сильный удар по голове, потом потемнело в глазах, сильная боль и сквозь туман вижу, как бежит ко мне папа и кричит, чтобы звали врачей") ... В больнице сыну наложили 34 шва. Врач прокомментировала, что рана глубокая и достает до кости черепа, но, слава Богу, кость не задета".

Один из совладельцев ТРЦ, предприниматель Гарик Корогодский подтвердил, что инцидент был и ребенок получил травму.

"Уже через 2 часа после инцидента, еще в субботу, врачи сказали, что угроз здоровью нет. Наложили швы (не то количество, о котором пишут, но дело не в этом - для нас никакая травма недопустима). Родители сразу были поставлены в известность, что все лечение оплачиваем мы", - написал он в фейсбуке.

Корогодский добавил, что в субботу ночью было внепланово проверено все оборудование в аквапарке.

"В аквапарк ежедневно приходят тысячи гостей, и главный для нас приоритет безопасность посещений", - заявил бизнесмен.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Убийство 29-летний украинки в Хургаде мог совершить квартирный ворУбийство 29-летний украинки в Хургаде мог совершить квартирный вор
Полиция задержала женщину, которая рассылала по почте амфетамин из оккупированной МакеевкиПолиция задержала женщину, которая рассылала по почте амфетамин из оккупированной Макеевки
В Киеве задержали мужчину, который в прошлом году со стрельбой угнал маршруткуВ Киеве задержали мужчину, который в прошлом году со стрельбой угнал маршрутку
Актер Жан Рено приехал в Карпаты на съемки украинско-французского фильмаАктер Жан Рено приехал в Карпаты на съемки украинско-французского фильма
На курорте в Таиланде задержаны 10 россиян за секс-тренинг для туристовНа курорте в Таиланде задержаны 10 россиян за секс-тренинг для туристов
Блок рекламы


Похожие новости
Мать на полтора месяца оставила свою 9-летнюю дочь в киевском хостелеМать на полтора месяца оставила свою 9-летнюю дочь в киевском хостеле
Азербайджанец, во Львове разгромивший приемное отделение больницы и избивший медработников, получил 2 года условноАзербайджанец, во Львове разгромивший приемное отделение больницы и избивший медработников, получил 2 года условно
Киевлянин получил пожизненный срок за убийство гражданки СШАКиевлянин получил пожизненный срок за убийство гражданки США
Житель Ивано-Франковской области получил условный срок за поджог сельсоветаЖитель Ивано-Франковской области получил условный срок за поджог сельсовета
В прошлом году предприниматели получили 51 штраф за обслуживание на иностранном языкеВ прошлом году предприниматели получили 51 штраф за обслуживание на иностранном языке
В Закарпатской области от кори умер 4-летний ребенокВ Закарпатской области от кори умер 4-летний ребенок
Обвиняемый в причастности к убийству участника АТО в Киеве получил 8 лет тюрьмы и был амнистированОбвиняемый в причастности к убийству участника АТО в Киеве получил 8 лет тюрьмы и был амнистирован
В киевском ресторане во время драки зарезали военнослужащегоВ киевском ресторане во время драки зарезали военнослужащего
Женщина и ребенок ранены из-за взрыва у магазина в ХарьковеЖенщина и ребенок ранены из-за взрыва у магазина в Харькове
Прокуратура сообщила о подозрении киевскому полицейскому по делу КохновичаПрокуратура сообщила о подозрении киевскому полицейскому по делу Кохновича
Последние новости
Подгружаем последние новости