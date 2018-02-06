Из Украины выслали "вора в законе" Гегу Озургетского
При нем нашли паспорт гражданина Украины, выданный в 2013 году в Луганске.
Киевская полиция поймала находившегося в розыске "вора в законе" Гегу Озургетского (Георгий Модебадзе), после чего его депортировали из Украины с запретом въезда на три года.
Полиция сообщила, что 42-летний уроженец Грузии раньше жил в Греции, где его в 2014 году "короновали". В 2017 году он оказался в Одессе, а потом переехал в Киев. При нем нашли паспорт гражданина Украины, который был выдан в 2013 году в Луганске. Каким образом "вору в законе" удалось его получить, сейчас устанавливается. Сейчас документ аннулирован.
Полицейские считают, что Гега Озургетский собирался установить влияние на криминальные процессы в регионах и втягивать молодежь в преступную деятельность.
Полтора года назад полиция задерживала другого Гегу Озургетского (Георги Килидзе), 1992 года рождения.
Напомним, что в декабре прошлого года первый заместитель начальника Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что на территории Украины находятся примерно полтора десятка "воров в законе". Семь из них - граждане Украины. Еще по меньшей мере восемь человек - граждане других государств. Пятеро из них пытались легализоваться в стране через брак, а трое, в том числе Гега Озургетский, находились в розыске.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
06.02.2018 08:51
06.02.2018 13:52