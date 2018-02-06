Из Украины выслали "вора в законе" Гегу Озургетского

При нем нашли паспорт гражданина Украины, выданный в 2013 году в Луганске.

Киевская полиция поймала находившегося в розыске "вора в законе" Гегу Озургетского (Георгий Модебадзе), после чего его депортировали из Украины с запретом въезда на три года.

 

Полиция сообщила, что 42-летний уроженец Грузии раньше жил в Греции, где его в 2014 году "короновали". В 2017 году он оказался в Одессе, а потом переехал в Киев. При нем нашли паспорт гражданина Украины, который был выдан в 2013 году в Луганске. Каким образом "вору в законе" удалось его получить, сейчас устанавливается. Сейчас документ аннулирован.

Полицейские считают, что Гега Озургетский собирался установить влияние на криминальные процессы в регионах и втягивать молодежь в преступную деятельность.

Полтора года назад полиция задерживала другого Гегу Озургетского (Георги Килидзе), 1992 года рождения.

 

Напомним, что в декабре прошлого года первый заместитель начальника Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что на территории Украины находятся примерно полтора десятка "воров в законе". Семь из них - граждане Украины. Еще по меньшей мере восемь человек - граждане других государств. Пятеро из них пытались легализоваться в стране через брак, а трое, в том числе Гега Озургетский, находились в розыске.


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