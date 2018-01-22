Две девушки погибли при попытке переплыть Южный Буг на лодке

Молодого человека в шоковом состоянии и с признаками переохлаждения нашли на берегу.

Две девушки погибли при попытке переплыть Южный Буг на лодке
Архивное фото

При попытке переплыть реку Южный Буг на лодке ночью 22 января погибли две девушки, информирует пресс-служба ГУ ГосЧС Украины в Николаевской области.

Сообщается, что 21 января трое молодых людей (мужчина и две девушки) выплыли на лодке из села Новокантакузовка Домановского района в с. Бугское Вознесенского района. Когда они возвращались на лодке обратно, с ними пропала связь. Через некоторое время родные выехали на поиски пропавших.

"Примерно через полтора часа первым нашли мужчину, который находился в шоковом состоянии и с признаками переохлаждения. Его доставили домой и отогрели, пока его состояние здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Молодой человек рассказал о том, что при переправе (ширина реки в этом месте примерно 60-70 м) за 15-20 м от берега лодка перевернулась. Все трое попали в ледяную воду. Он вытащил одну из девушек на берег, вторая также почти уже была на берегу.

Впоследствии на берегу нашли еще одну из девушек, уже без признаков жизни. Тело другой девушки обнаружили в полутора километрах от места происшествия дорогой в село Бугское. По предварительной информации, первая девушка утонула, а вторая умерла от переохлаждения.

Как сообщалось, в ноябре в Винницкой области утонули двое рыбаков и человек, который бросился их спасать. Лодка перевернулась и люди застряли в рыболовных сетях.


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