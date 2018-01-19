В Черкассах объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия водоснабжения

Из-за аварий на электросетях несколько районов города остались без воды.

В Черкассах объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия водоснабжения
Фото: Макс Требухов

В Черкассах объявлена чрезвычайная ситуация связи с повторной аварией на электросетях, которая оставила несколько районов без водоснабжения.

Об этом сообщает местный сайт "ПроЧерк".

Отмечается, что создан Штаб по чрезвычайной ситуации. Также обеспечивается подвоз воды в разные части города.

"В учебных заведениях должно быть обеспечено использование воды гарантированного качества. Также будут приняты меры для предотвращения развития в Черкассах распространения кишечных заболеваний и отравлений", - отмечается в сообщении.

Авария произошла около 5:00 утра, но к основному месту порыва работники облэнерго и ГосЧС долго не могли добраться из-за большого количества снега и падения деревьев. При этом, с одной стороны уже выявлено два повреждения сети, с другой - три. Одно из них устранено.

Сейчас водопровод работает в аварийном режиме. Энергетики обещают подать напряжение до 17:00-18:00 пятницы.

Также продолжаются работы по очистке города от снега. Техники и людей хватает.

Напомним, в четверг Измаил остался без воды, тепла и света из-за непогоды.


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