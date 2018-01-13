Успеть увидеть: на выходных в центре Киева закрывается новогодний городок
На этой неделе, 13 и 14 января, на Софийской площади состоится торжественное закрытие
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
К закрытию организаторы фестиваля, этнокультурный проект Folk Ukraine, подготовили праздничную программу с концертом, выступлением оркестра и другими развлечениями.
Так, в субботу, 13 января, с 17:00 до 22:00 состоится праздничный концерт с участием групп The Doox, Brunettes Shoot Blondes, певца OSADCHUK, ансамбля KoloYolo и других исполнителей.
В воскресенье, 14 января, с 18:00 до 21:00 все желающие смогут насладиться выступлением Государственного эстрадно-симфонического оркестра Украины.
Кроме того, в последние дни работы новогоднего городка иллюминаций предусмотрено множество развлечений на Владимирском проезде и Михайловской площади.
Напомним, В пятницу, 12 января, около 8 утра в центре Киева возле ТЦ «Украина» на улице Привокзальной столкнулись автомобили Renault и Ford.
Об этом сообщает «Киев Оперативный» в
По информации, оба автомобили Renault и Ford нарушили ПДД ,не поделили дорогу и столкнулись прямо на трамвайных путях. В результате инцидента было полностью заблокировано движение трамваев.
Напомним, ранее сообщалось, в Киеве на улице Софиевской возле Майдана Незалежности пара "героев парковки" заблокировала движение троллейбусов маршрутов №№18 и 16.
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