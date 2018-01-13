Успеть увидеть: на выходных в центре Киева закрывается новогодний городок

На этой неделе, 13 и 14 января, на Софийской площади состоится торжественное закрытие фестиваля светового шоу "НеоРік на Софії".

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

К закрытию организаторы фестиваля, этнокультурный проект Folk Ukraine, подготовили праздничную программу с концертом, выступлением оркестра и другими развлечениями.

Так, в субботу, 13 января, с 17:00 до 22:00 состоится праздничный концерт с участием групп The Doox, Brunettes Shoot Blondes, певца OSADCHUK, ансамбля KoloYolo и других исполнителей.

В воскресенье, 14 января, с 18:00 до 21:00 все желающие смогут насладиться выступлением Государственного эстрадно-симфонического оркестра Украины.

Кроме того, в последние дни работы новогоднего городка иллюминаций предусмотрено множество развлечений на Владимирском проезде и Михайловской площади.

Напомним, В пятницу, 12 января, около 8 утра в центре Киева возле ТЦ «Украина» на улице Привокзальной столкнулись автомобили Renault и Ford.

Об этом сообщает «Киев Оперативный» в Facebook.

По информации, оба автомобили Renault и Ford нарушили ПДД ,не поделили дорогу и столкнулись прямо на трамвайных путях. В результате инцидента было полностью заблокировано движение трамваев.