Ведущими Евровидения в Лиссабоне выбрали четырех женщин
На конкурсе в Киеве впервые в истории "Евровидения" ведущими были трое мужчин.
Организаторы песенного конкурса "Евровидение-2018" определились с командой ведущих конкурса, который состоится в Лиссабоне.
На официальном сайте Евровидения сообщается, что впервые в истории "Евровидения" конкурс будут вести четыре женщины.
"История Евровидения была сделана в прошлом году в Киеве, когда впервые ведущими выбрали трех мужчин. Сегодня для проведения шоу вживую из Лиссабона выбрали четырех женщин", - говорится в сообщении.
Конкурс будут вести актриса и ведущая Филомена Каутела, журналистка и ведущая Сильвия Альберто, актирса Даниэла Руа и посол доброй воли ООН, лауреат премии "Женщина года" по версии журнала GQ Катарина Фуртадо.
Напомним, ведущими киевского "Евровидения-2017" были трое мужчин: Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко.
Победителем "Евровидения-2017" стал португальский певец Сальвадор Собрал. 8 декабря ему сделали операцию по пересадке сердца. 27-летний Сальвадор Собрал с рождения имеет порок сердца. Ради певца руководство "Евровидения-2017" изменило правила и позволило Сальвадору пропустить репетиции полуфинала.
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