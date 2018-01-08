Ведущими Евровидения в Лиссабоне выбрали четырех женщин

На конкурсе в Киеве впервые в истории "Евровидения" ведущими были трое мужчин.

Организаторы песенного конкурса "Евровидение-2018" определились с командой ведущих конкурса, который состоится в Лиссабоне.

На официальном сайте Евровидения сообщается, что впервые в истории "Евровидения" конкурс будут вести четыре женщины.

"История Евровидения была сделана в прошлом году в Киеве , когда впервые ведущими выбрали трех мужчин. Сегодня для проведения шоу вживую из Лиссабона выбрали четырех женщин", - говорится в сообщении.

Конкурс будут вести актриса и ведущая Филомена Каутела, журналистка и ведущая Сильвия Альберто, актирса Даниэла Руа и посол доброй воли ООН , лауреат премии "Женщина года" по версии журнала GQ Катарина Фуртадо.

Напомним, ведущими киевского "Евровидения-2017" были трое мужчин: Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко.

Победителем "Евровидения-2017" стал португальский певец Сальвадор Собрал. 8 декабря ему сделали операцию по пересадке сердца. 27-летний Сальвадор Собрал с рождения имеет порок сердца. Ради певца руководство "Евровидения-2017" изменило правила и позволило Сальвадору пропустить репетиции полуфинала.