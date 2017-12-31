Злоумышленник, который вчера захватил заложников в Харькове, имел проблемы с психикой, - Шкиряк

Ранее мужчина баллотировался в мэры Харькова, а также представлял себя экстрасенсом и "предсказывал" будущее.

Злоумышленник, который вчера захватил заложников в Харькове, имел проблемы с психикой, - Шкиряк
Фото: twitter/Arsen Avakov

Злоумышленником, который вчера захватил отделение "Укрпочты" с 11 заложниками, оказался харьковчанин Владимир Безух. И раньше он имел психические проблемы, об этом заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк в комментарии "112 Украина".

"Сейчас идут все необходимые экспертизы, взяты образцы мочи, крови на содержание алкогольных и наркотических веществ, но по той информации, которую можно сегодня говорить открыто, там были реальные психические проблемы, даже был привлечен к переговорам его психиатр. Этот человек имел уголовную ответственность за статьей, которая также является "наркотической" - незаконный посев конопли ", - заявил Шкиряк.

Повлияет ли психическое состояние Безуха на избрание меры пресечения пока неизвестно. Суд должен решить это сегодня, 31 декабря.

Также стало, что ранее Безух баллотировался на должность городского головы Харькова.

Пользователи соцсетей также обнаружили видео трехлетней давности с Безухом, который участвует в одиночном пикете на площади Свободы. Он представляется экстрасенсом и утверждает, что в Украине начнется война.


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