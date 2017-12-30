Киевские спасатели снялись для календаря на 2018 год (ФОТО)

ГСЧС Украины представила календарь на 2018 год, для которого снялись работники пожарно-спасательной службы Киевского гарнизона.

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

На черно-белых фотографиях спасатели позируют в форме со своими рабочими инструментами и даже с животными. Над календарем работали фотограф Александр Цыбульский и гример Анна Фомина.

"Возможно, кто-то критично отнесется к нашей работе, но мы старались", — говорится в сообщении пресс-службы.

Большинство комментариев под фото – позитивные, люди поддерживают идею создания календаря.

Правда, есть и такие, кому не нравится ракурс или грим.

Напомним, в прошлом году мы сообщали, что киевские пожарные сфотографировались для календаря на 2017 год.