Киевские спасатели снялись для календаря на 2018 год (ФОТО)
ГСЧС Украины представила календарь на 2018 год, для которого снялись работники пожарно-спасательной службы Киевского гарнизона.
Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.
На черно-белых фотографиях спасатели позируют в форме со своими рабочими инструментами и даже с животными. Над календарем работали фотограф Александр Цыбульский и гример Анна Фомина.
"Возможно, кто-то критично отнесется к нашей работе, но мы старались", — говорится в сообщении пресс-службы.
Большинство комментариев под фото – позитивные, люди поддерживают идею создания календаря.
Правда, есть и такие, кому не нравится ракурс или грим.
Напомним, в прошлом году мы сообщали, что киевские пожарные сфотографировались для календаря на 2017 год.
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