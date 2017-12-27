Даша Астафьева повысила градус в зале суда во время заседания по делу ее жениха
Артистку Дарью Астафьеву выгнали из зала Соломенского райсуда, где сегодня рассматривается дело ее жениха, бизнесмена Артема Кима.
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Певица сказал, что молчала в течение пяти месяцев и сейчас пришла защитить любимого. Она сидела рядом с отцом Кима и очень эмоционально реагировала на все, что происходит в зале суда.
Астафьева обратилась к генпрокурору, чтобы он обратил внимание на это дело.
"Меня выгнали потому, что я не могу молчать. Нас спокойно можно найти! Как прийти с обыском в 6 утра, так они могут зайти, а как прийти повестку принести, так они не могут", - рассказала Астафьева журналистам после инцидента.
Киму хотят изменить меру пресечения и посадить в СИЗО, или же его могут отпустить под залог в 26 миллионов. Дело расследует НАБУ, детективы настаивают, что с октября Ким не приходит на допросы. А его защита утверждает, что Ким вовремя не получает повестки.
Даша постоянно плакала, несколько раз громко возмущалась, когда выступал прокурор НАБУ.
Ее разозлили слова прокурора о том, что якобы в дом Даши и Артема не могут попасть. Певица уверяет, что это ложь. В итоге Астафьеву выгнали из зала суда.
"Меня выгнали, потому что я не могу молчать. Стоит козачина и лжет в присутствии многих свидетелей, что нельзя зайти к нам в подъезд. Спокойно можно зайти! Как прийти с обыском в 6 утра, так они могут зайти, а как прийти принести повестку, которую должны, это их обязанность, они не могут. Поэтому я не смолчала и хотела сказать, на какой телефон они могут звонить и писать, если их забрали. У нас нет телефонов", - сказала Астафьева.
Напомним, что Артема Кима задержало НАБУ по подозрению в присвоении 27 млн грн.
Астафьева и 37-летний Артем Ким, сына Виссариона Кима, бывшего гендиректора НАЭК "Энергоатом" и Южно-Украинской АЭС, встречаются более 2-х лет. В интервью журналу Viva Астафьева говорила, что Артем именно тот человек, которого она ждала.
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27.12.2017 14:15