В Ковеле с главной елки украли иллюминацию
С центральной новогодней елки Кoвеля неизвестные украли звезду, которая входила в праздничную иллюминацию. Стоимость ущерба составляет более 1600 гривен.
Об этом сообщает Ковальский райотдел полиции.
Из-за кражи нарушилась вся праздничная иллюминация, поскольку новогодняя звезда состоит из двух четырехугольных конструкций, наложенных одна на другую. Такие звезды украшают елку пo всей нижней части, одну из которых и украли.
Как сообщалось, 19 декабря во время открытия елки в Ивано-Франковске фейерверк попал в голову девушке.
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Общество
26.12.2017 17:18
26.12.2017 17:18