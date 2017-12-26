В Ковеле с главной елки украли иллюминацию

С центральной новогодней елки Кoвеля неизвестные украли звезду, которая входила в праздничную иллюминацию. Стоимость ущерба составляет более 1600 гривен.

Об этом сообщает Ковальский райотдел полиции.

Из-за кражи нарушилась вся праздничная иллюминация, поскольку новогодняя звезда состоит из двух четырехугольных конструкций, наложенных одна на другую. Такие звезды украшают елку пo всей нижней части, одну из которых и украли.

Как сообщалось, 19 декабря во время открытия елки в Ивано-Франковске фейерверк попал в голову девушке.