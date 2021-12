Даже марсианский вертолёт Ingenuity оказался под угрозой из-за уязвимости библиотеки log4j

Паника вокруг уязвимости Log4Shell, обнаруженной в библиотеке log4j, успела достигнуть Марса. Поводом для самых невероятных теорий оказалось несколько аномальное поведение марсианского вертолёта Ingenuity, который на какое-то время потерял связь с ровером Perseverance в ходе своего 17-го полёта.

Источник изображения: nasa.gov

Ingenuity оказался на Марсе в феврале этого года, где он работал совместно с ровером Perseverance, а 5 декабря аппарат совершил свой 17-й полёт. Однако на финальной стадии полёта, когда Ingenuity уже начал посадку, связь между ним и марсоходом внезапно прервалась. Инженеры NASA не смогли без промедления разобраться с проблемой, что породило множество теорий.

Did you know that Ingenuity, the Mars 2020 Helicopter mission, is powered by Apache Log4j? https://t.co/gV0uyE1ylk #Apache #OpenSource #innovation #community #logging #services pic.twitter.com/aFX9JdquP1

— Apache - The ASF (@TheASF) June 4, 2021