В Китае зафиксировали первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3

Ранее этот штамм считался низкопатогенным.

В Китае зафиксировали первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3
Фото: baigenews.kz

Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила один случай заражения штаммом птичьего гриппа H10N3 среди людей. Инфицированный проживает в провинции Цзянсу на востоке страны, передает Reuters.

Больным оказался 41-летний мужчина. Первые симптомы у него появились 23 апреля, начались они с высокой температуры. 28 апреля мужчина был госпитализирован в местную больницу.

28 мая выяснилось, что мужчина был инфицирован вирусом гриппа H10N3, который происходит от птиц.

В Национальной комиссии здравоохранения КНР не уточнили, где и как произошло заражение.

Ранее медики не выявляли случаев заражения людей этим штаммом, он передается между птицами и считается низкопатогенным.

Сейчас состояние больного стабилизировалось, он почти готов к выписке из медучреждения. Всех, кто контактировал с ним, поместили под меднаблюдение, больных среди них пока нет.

Напомним, в феврале в РоSSии сообщили о первых в мире случаях заражения птичьим гриппом H5N8.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Первый переход порога глобального потепления в 1,5° может произойти еще до 2026 года, - ООНПервый переход порога глобального потепления в 1,5° может произойти еще до 2026 года, - ООН
Недостроенный космический корабль "Буран" на Байконуре разрисовали граффитиНедостроенный космический корабль "Буран" на Байконуре разрисовали граффити
Lockheed Martin и General Motors разработают для NASA лунный электромобильLockheed Martin и General Motors разработают для NASA лунный электромобиль
SpaceX запустит свой первый плавучий космодром в 2022 годуSpaceX запустит свой первый плавучий космодром в 2022 году
Учёные в 100 раз повысили выработку энергии из «мусорного» тепла с помощью новых оптических антеннУчёные в 100 раз повысили выработку энергии из «мусорного» тепла с помощью новых оптических антенн
Блок рекламы


Похожие новости
SpaceX запустит свой первый плавучий космодром в 2022 годуSpaceX запустит свой первый плавучий космодром в 2022 году
Первый переход порога глобального потепления в 1,5° может произойти еще до 2026 года, - ООНПервый переход порога глобального потепления в 1,5° может произойти еще до 2026 года, - ООН
Первый полёт марсианского вертолёта Ingenuity запланирован на 19 апреляПервый полёт марсианского вертолёта Ingenuity запланирован на 19 апреля
На Тернопольщине во время весенне-полевых работ случайно нашли артефакты возрастом до пяти тысяч летНа Тернопольщине во время весенне-полевых работ случайно нашли артефакты возрастом до пяти тысяч лет
Вакцина AstraZeneca: в мире ограничивают применение этого препаратаВакцина AstraZeneca: в мире ограничивают применение этого препарата
Строительство первого в мире космического отеля начнётся в 2025 годуСтроительство первого в мире космического отеля начнётся в 2025 году
Blue Origin отложила первый запуск тяжёлой многоразовой ракеты New Glenn на конец 2022 годаBlue Origin отложила первый запуск тяжёлой многоразовой ракеты New Glenn на конец 2022 года
Люди впервые заразились птичьим гриппом H5N8Люди впервые заразились птичьим гриппом H5N8
В РоSSии сообщили о первых в мире случаях заражения птичьим гриппом H5N8В РоSSии сообщили о первых в мире случаях заражения птичьим гриппом H5N8
Вакцину производства Sinovac Biotech одобрили в КитаеВакцину производства Sinovac Biotech одобрили в Китае
Последние новости
Подгружаем последние новости