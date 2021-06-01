В Китае зафиксировали первый в мире случай заражения человека птичьим гриппом H10N3

Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила один случай заражения штаммом птичьего гриппа H10N3 среди людей. Инфицированный проживает в провинции Цзянсу на востоке страны, передает Reuters.

Больным оказался 41-летний мужчина. Первые симптомы у него появились 23 апреля, начались они с высокой температуры. 28 апреля мужчина был госпитализирован в местную больницу.

28 мая выяснилось, что мужчина был инфицирован вирусом гриппа H10N3, который происходит от птиц.

В Национальной комиссии здравоохранения КНР не уточнили, где и как произошло заражение.

Ранее медики не выявляли случаев заражения людей этим штаммом, он передается между птицами и считается низкопатогенным.

Сейчас состояние больного стабилизировалось, он почти готов к выписке из медучреждения. Всех, кто контактировал с ним, поместили под меднаблюдение, больных среди них пока нет.

Напомним, в феврале в РоSSии сообщили о первых в мире случаях заражения птичьим гриппом H5N8.