Китайские учёные создали собственный беспроводной интерфейс «мозг-компьютер»

Пока Илон Маск интегрирует интерфейс «мозг-компьютер» (BCI) обезьянам и свиньям, в Китае работают над собственными подобными технологиями, но не требующими хирургического вмешательства. Поскольку на поставки Китаю проводных технологий для BCI-интерфейсов наложены санкции США , учёным из КНР удаётся обходиться без проводов.

techwireasia.com

Как сообщают азиатские региональные СМИ , если интерфейсы серии Neuralink Илона Маска требуют вживления в мозг животным электродов, то новейшая китайская разработка обходится компактным съёмным наголовником, представляющим неинвазивную альтернативу для приёма и интерпретации сигналов мозга.

Команда инженеров из Тяньцзиньского университета КНР разрабатывает обновлённую версию своего чипа Braintalker, позволяющего набирать текстовые команды силой мысли. По мнению учёных, до поступления технологии в коммерческое использование осталось некоторое время, но она уже позволяет считывать мозговые сигналы «хорошего качества», потенциально отвечающие требованиям прикладных коммерческих разработок. Та же группа в прошлом году создала высокоскоростной нейроинтерфейс, позволяющий отдавать компьютеру до 108 команд, что в 3 или 4 раза больше, чем обеспечивают конкурентные системы.

Технологии интерфейсов «мозг-компьютер» включены в список 14 важнейших разработок, входящих в контрольный ограничительный список Бюро промышленности и безопасности США . Технологическая блокада заставила китайских исследователей использовать альтернативные разработки для собственных проектов.

Как утверждают представители в КНР , хотя в стране сохраняется отставание в сфере проводных нейроинтерфейсов, неинвазивные решения КНР обеспечивают не только считывание информации, но и обратную связь. Так, медицинские специалисты из Чжэцзянского университета используют разработки китайских учёных для эффективного контроля приступов эпилепсии.

Тяньцзиньский университет также сотрудничает с центром подготовки космонавтов для совместного изучения возможности применения нейроинтерфейсов и умных роботов в аэрокосмической сфере. Ожидается, что здесь чип Braintalker способен существенно упростить работу тайконавтов, особенно в открытом космосе.



