Галактика-ископаемое найдена глубоко внутри Млечного пути

Галактика-ископаемое найдена глубоко внутри Млечного пути

Участники проекта «Слоановский цифровой небесный обзор» (Sloan Digital Sky Survey) обнаружили так называемую ископаемую галактику, скрывающуюся в глубинах Млечного пути. Данное открытие может повлиять на представления об эволюции нашей галактики.

Наблюдения выполнялись в рамках инициативы Apache Point Observatory Galactic Evolution Experiment (APOGEE). Обнаруженной галактике исследователи присвоили имя Геракл.

По предварительным оценкам, эта галактика могла столкнуться с Млечным путём около 10 млрд лет назад, когда наша галактика, по сути, находилась в младенческом возрасте. Остатки Геракла могут составлять до трети сферического гало Млечного пути, которое состоит в основном из разрежённого горячего газа, звёзд и тёмной материи.

Галактика-ископаемое найдена глубоко внутри Млечного пути

Отмечается, что остатки Геракла до сих пор не удавалось идентифицировать по той причине, что они располагаются глубоко внутри нашей галактики. Для обнаружения ископаемой галактики пришлось тщательно проанализировать химический состав и движение десятков тысяч звёзд.

В рамках эксперимента APOGEE изучаются данные в ближнем инфракрасном диапазоне. За десять лет работы были исследованы спектры более чем полумиллиона самых разнообразных светил.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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