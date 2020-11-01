Водоросли пережили динозавров, научившись поедать живых существ

Маленькие и совсем безобидные на вид растения пережили мел-палеогеновое вымирание, научившись питаться живыми организмами

Как и в настоящее время, в меловом периоде фотосинтезирующие водоросли составляли основу пищевых сетей океана. Когда 66 миллионов лет назад на Землю упал астероид, став причиной мело-палеогенового вымирания, мир окутала тьма из-за сажи, закрывающей доступ к солнечному свету.

Кокколитофориды — это фотосинтезирующие одноклеточные водоросли. Исследователи изучили образцы, похороненные на морском дне в начале эры палеогена, и обнаружили, что у водорослей были жгутики, которые они могли использовать для захвата добычи. Современные кокколитофориды со жгутиками потребляют бактерии и более мелкие водоросли в дополнение к энергии, которую они получают от солнечного света. Примеры немногих наземных растений с этой способностью включают венерианские мухоловки и росянки.

В период «глобальной тьмы» те, у кого был только один источник энергии, умирали, но так называемые «миксотрофы» (организмы, использующие различные источники углерода) выживали. После возвращения солнечного света миксотрофные виды оставались доминирующими в течение 2 миллионов лет, пока исключительно фотосинтезирующие виды снова не эволюционировали, чтобы освоить открытые океаны.



