Зонд OSIRIS-REx собрал образцы грунта с астероида Бенну

Для NASA эта миссия стала исторической, так как агентство впервые смогло собрать материал с астероида, который будет доставлен на Землю.

В рамках программы Touch-And-Go («Дотронься и иди») OSIRIS-REx не осуществлял посадку непосредственно на поверхность астероида. Зонд подлетел максимально близко к Бенну, а затем с помощью штанги со специальным устройством для забора грунта собрал материал всего за 10 секунд. Все это время зонд работал в автономном режиме из-за 18-минутной задержки в прохождении сигнала связи до Земли.

На данный момент NASA не может сказать насколько успешно прошла операция. Агентство сообщает, что об этом станет известно минимум через сутки. Если аппарату удалось собрать, по крайней мере, 60 граммов грунта, операцию можно будет считать удачной, и значит, капсула с материалом прибудет на Землю уже в 2023 году. Если же специалисты посчитают, что операция провалена, попытка сбора может повториться еще несколько раз.

Это был настоящий подвиг! Сегодня мы продвинулись как в науке, в технике, а также в наших перспективах запуска будущих миссий по изучению таинственных древних тел Солнечной системы, — сказал Томас Зурбухен, заместитель администратора Управления научных миссий NASA в Вашингтоне, —кусочек первобытной породы, который был свидетелем всей истории нашей Солнечной системы, теперь прибудет на Землю для огромного количества научных открытий. Мы не можем дождаться его прибытия!

Напомним, что космический аппарат OSIRIS-REx был запущен в 2016 году. Астероид Бенну считается потенциально опасным объектом для нашей планеты. Как отмечает NASA, шансы на то, что он в следующем веке может упасть на Землю, оцениваются как 1 к 2700.

Но все-таки больший интерес для ученых представляет тот факт, что Бенну относится к классу каменноугольных или углеродных астероидов. Это значит, что в его породе мог сохраниться определенный процент химических элементов, которые существовали 4,5 миллиарда лет назад, когда только появились планеты и Солнце.



