Всего 48 видов животных было спасено от вымирания за 30 лет

Пиренейская рысь, калифорнийский кондор, карликовая свинья и многие другие могли бы исчезнуть без специальных программ сохранения. Об этом говорят ученые Ньюкаслского университета в своем исследовании, которое они опубликовали в журнале Conservation Letters.

Авторы работы утверждают, что если бы соглашение не было бы подписано, темпы вымирания птиц и млекопитающих были бы в три-четыре раза выше за этот период (с 1993 года). К сожалению, за это время некоторые животные все-таки исчезли, но от 28 до 48 видов были спасены.

К таким результатам ученые пришли, проанализировав информацию о численности популяции, тенденциях, угрозах и усилиях по сохранению, полученную от 137 мировых экспертов. Исследователи отфильтровали длинный список из 17 046 видов птиц и млекопитающих, чтобы определить 81 вид, которые были занесены в Красную книгу. Затем эти данные были использованы для расчета вероятности того, что каждый вид вымер бы без мер по сохранению.

Исследователи обнаружили, что от 21 до 32 вымираний птиц были предотвращены и, что от семи до 16 млекопитающих также были спасены.

Птицы, проанализированные в ходе исследования, в основном были спасены с помощью агрессивных методов, то есть содержанием вне воли. А вот млекопитающим помогло новое законодательство и переселение.

К сожалению, несмотря на победы на одном фронте, глобальная картина все еще выглядит печально. Последний доклад Всемирного фонда дикой природы предупреждает, что популяции животных упали в среднем на 68% с 1970 года. Однако WWF подчеркивает, что надвигающаяся катастрофа предотвратима, если люди осознанно подойдут к этой проблеме.



