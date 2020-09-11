Всего 48 видов животных было спасено от вымирания за 30 лет

Всего 48 видов животных было спасено от вымирания за 30 лет

Пиренейская рысь, калифорнийский кондор, карликовая свинья и многие другие могли бы исчезнуть без специальных программ сохранения. Об этом говорят ученые Ньюкаслского университета в своем исследовании, которое они опубликовали в журнале Conservation Letters.

Авторы работы утверждают, что если бы соглашение не было бы подписано, темпы вымирания птиц и млекопитающих были бы в три-четыре раза выше за этот период (с 1993 года). К сожалению, за это время некоторые животные все-таки исчезли, но от 28 до 48 видов были спасены.

К таким результатам ученые пришли, проанализировав информацию о численности популяции, тенденциях, угрозах и усилиях по сохранению, полученную от 137 мировых экспертов. Исследователи отфильтровали длинный список из 17 046 видов птиц и млекопитающих, чтобы определить 81 вид, которые были занесены в Красную книгу. Затем эти данные были использованы для расчета вероятности того, что каждый вид вымер бы без мер по сохранению.

Исследователи обнаружили, что от 21 до 32 вымираний птиц были предотвращены и, что от семи до 16 млекопитающих также были спасены.

Птицы, проанализированные в ходе исследования, в основном были спасены с помощью агрессивных методов, то есть содержанием вне воли. А вот млекопитающим помогло новое законодательство и переселение.

К сожалению, несмотря на победы на одном фронте, глобальная картина все еще выглядит печально. Последний доклад Всемирного фонда дикой природы предупреждает, что популяции животных упали в среднем на 68% с 1970 года. Однако WWF подчеркивает, что надвигающаяся катастрофа предотвратима, если люди осознанно подойдут к этой проблеме.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
LG представила электронную защитную маску с очистителем воздухаLG представила электронную защитную маску с очистителем воздуха
Обнаружена связь времени и размера мозгаОбнаружена связь времени и размера мозга
AstraZeneca приостановила исследования вакцины от ковида из-за болезни у одного из добровольцев
Найдена связь между глубоким сном и болезнью АльцгеймераНайдена связь между глубоким сном и болезнью Альцгеймера
Есть заболевания, при которых вакцина от коронавируса категорически противопоказанаЕсть заболевания, при которых вакцина от коронавируса категорически противопоказана
Блок рекламы


Похожие новости
Ученые составили список животных, подверженных COVID-19Ученые составили список животных, подверженных COVID-19
В Арктике всего за несколько лет исчезли огромные ледяные шапкиВ Арктике всего за несколько лет исчезли огромные ледяные шапки
Новый алгоритм ИИ превратил людей в животныхНовый алгоритм ИИ превратил людей в животных
Бионические кораллы спасут рифы от вымиранияБионические кораллы спасут рифы от вымирания
У Марса было несколько источников воды
В Китае на животных начали тестировать вакцину от коронавирусаВ Китае на животных начали тестировать вакцину от коронавируса
Ученые изобрели способ переработки всех видов пластикаУченые изобрели способ переработки всех видов пластика
Батареи электромобилей теперь можно зарядить всего за 10 минутБатареи электромобилей теперь можно зарядить всего за 10 минут
Абитуриенты подали 36 000 заявок на менеджмент, 50 000 — на право. На математику — 3400, физику — всего 600
Генетики раскрыли причины зарождения многих видов ракаГенетики раскрыли причины зарождения многих видов рака
Последние новости
Подгружаем последние новости