Инженеры команды Формулы-1 "Мерседес" создали инновационные аппараты ИВЛ менее чем за 100 часов

Инженерный ум конструкторов Формулы-1 всем общеизвестен. Но специалисты чемпионской команды – "Мерседес" лишний раз решили это доказать, создав инновационные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), чтобы помочь в борьбе с пандемией коронавируса.

Для этого им потребовалось менее 100 часов, сообщается на официальном сайте заводской формульной команды немецкого автоконцерна.

Добавим, что инженеры Меrcedes работали в сотрудничестве с Университетским колледжем Лондона.

Национальная служба здравоохранения Великобритании одобрила новые аппараты для использования. Теперь 100 аппаратов ИВЛ пройдут клинические испытания, после чего будут направлены в больницы.

Напомним, что в Формуле-1 пока не стартовал новый сезон. Из-за пандемии коронавируса были перенесены 6 Гран-При, а этапы в Австралии и Монако были отменены.

В Формуле-1 разрешили новинку "Мерседес", имитирующую штурвал самолета.