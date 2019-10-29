Около 15 000 домов в Украине уже используют солнечные панели. Вложили в это 300 млн евро

Около 15 000 домохозяйств в Украине уже используют солнечную энергию (всего в стране — порядка 6,5 млн частных домохозяйств). Они инвестировали в солнечные панели около 300 млн евро, по данным Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности), пишут AIN.UA

Общая мощность установленных панелей составляет почти 350 МВт. Только за третий квартал этого года около 3000 домохозяйств уже установили солнечные панели на общую мощность 70 МВт.

По данным агентства, области, где жители чаще всего устанавливают панели — Днепропетровская (2000 домохозяйств), Тернопольская (1370), Киевская (1350).

Динамику перехода на солнечные панели в Украине можно посмотреть на графиках Госэнергоэффективности:

Около 15 000 домов в Украине уже используют солнечные панели. Вложили в это 300 млн евро
Около 15 000 домов в Украине уже используют солнечные панели. Вложили в это 300 млн евро
Около 15 000 домов в Украине уже используют солнечные панели. Вложили в это 300 млн евро

Ольга Карпенко, AIN

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