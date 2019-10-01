В Украине стартовал отбор полярников на станцию "Академик Вернадский" в Антарктиду

В 2020 году мир будет отмечать 200-летие открытия Антарктиды.

В Украине 1 октября стартовал конкурс по отбору команды полярников в 25-ю Украинскую антарктическую экспедицию на станцию "Академик Вернадский".

Об этом сообщается на сайте Национального антарктического научного центра.

"Мы снова ищем лучших специалистов и одновременно романтиков, которые проведут целый год на станции "Академик Вернадский". Хочу заметить, что к работе 25-й Украинской антарктической экспедиции 2020-2021 годов будет приковано очень много внимания. Ведь в 2020 году сначала весь мир будет отмечать 200-летие открытия Антарктиды, а затем Украина будет отмечать первую четверть века нашей станции", - отметил руководитель НАНЦ Минобразования Евгений Дикий.

Так, для экспедиции планируют набрать 12 человек: семеро ученых, врача, повара, дизелиста-электрика, системного механика и системного администратора связи. Ученые должны работать по таким направлениям исследований: геолого-геофизические; гидрометеорологические и океанографические; геокосмические; биологические.

"В этом году мы снова не ставим никаких ограничений - главное, чтобы кандидаты или кандидатки были специалистами в своих направлениях и имели необходимое здоровье для работы в Антарктиде", - отметил Дикий.

Среди общих требований к кандидатам - отсутствие хронических заболеваний и противопоказаний к работе в условиях Антарктиды, владение иностранным языком, неконфликтность и коммуникабельность.

Более детальные требования к конкурсантам можно посмотреть на сайте министерства. Там же есть вся информация об этапах конкурса, оплате труда и обеспечении зимовщиков.

Документы принимаются до 1 ноября. Конкурс пройдет в три этапа: прием документов, собеседование и утверждение кандидатов конкурсной комиссией.

Фото: uac.gov.ua

Фото: uac.gov.ua

Напомним, 24-я 24-я украинская антарктическая экспедиция отправилась на станцию в конце марта 2019 года. В нее вошли 12 полярников (10 мужчин и две женщины).

Станция "Академик Вернадский" расположена на мысе Марина острова Галиндез. Она представляет собой метеорологическую и географическую обсерваторию, которая поддерживается Украиной в рамках Государственной целевой научно-технической программы проведения исследований в Антарктике на 2011-2020 годы.