Рада приняла в первом чтении закон об открытии частного рынка космоса в Украине

Верховная Рада приняла в первом чтении и за основу законопроект №1071 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно содействия развитию космической деятельности и привлечения инвестиций в космическую отрасль Украины», пишут AIN.UA

Законопроект разрешает частным предпринимателям испытывать, производить и эксплуатировать ракеты-носители. Теперь для этого нужно получать не лицензию, а просто разрешение от соответствующего органа.

AIN.UA писал о первой версии законопроекта, когда его только зарегистрировали в Раде. Эксперты положительно оценили сам факт разрешения, но обратили внимание, что документ вводит много бюрократических процессов для деятельности в сфере космоса.

«Что касается реалий и текущего законопроекта — увы, появляется лишь обязанность дополнительно декларировать деятельность, на отдельные виды деятельности получать разрешения, при этом сохраняются существующие процедуры в ВЭД — даже получение архаичного разрешения на переговоры решили оставить, не говоря уже о процедуре регистрации ВЭД контрактов в космической сфере», — комментировал Юрий Забияка, Head of Legal в Noosphere.

В новой редакции законопроекта, по его словам, депутаты убрали многие бюрократические этапы, которые «в действительности государство ни от чего не защищали, зато давали массу возможностей для ручного создания неравных условий для частников».